Letrero que indica los cortes de la C-28, en el puerto de la Bonaigua, situado en la salida de Sort.Marta Lluvich / ACN

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Las obras de la carretera C-28, el puerto de Bonaigua, pasarán a cortar la circulación, únicamente, en días de entre semana. A partir del 28 de noviembre el tráfico podrá circular los sábados, los domingos y los días festivos gracias a un paso alternativo con semáforos.

De lunes a viernes habrá cortes totales de 8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas, pero el horario se ha modificado a los fines de semana coincidiendo con el inicio de la temporada de esquí a la estación de Baqueira Beret y así minimizar el impacto en la actividad de la zona.

Los cortes en la C-28 se producen por las obras de emergencias que se están haciendo desde finales de agosto a consecuencia de desprendimientos y movimientos de tierras en la vía. Fue a finales de febrero cuando el tramo de un rompeolas cedió provocante el cierre total de la vía. Prevén que los trabajos duren hasta la próxima primavera.