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Rodalies ha alertado de que la huelga de este martes puede dificultar la disposición de trenes en las cabeceras de salida a primera hora del miércoles. Fuentes del ente dirigido por Òscar Playà han indicado que se trabaja para que el servicio se vea tan poco afectado como sea posible, pero han advertido que "se podrían registrar alteraciones puntuales de los horarios al inicio del servicio". Al mismo tiempo, las mismas fuentes han añadido que se mantiene el refuerzo del servicio de buses interurbanos para garantizar "al máximo" la movilidad de la ciudadanía.