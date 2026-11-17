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Rodalies ha acusado este martes a los maquinistas de incumplir los servicios mínimos programados en la jornada de huelga. Esta mañana, se han tenido que suprimir un 56% de los servicios programados y, por lo tanto, circulan menos de la mitad de los trenes programados en servicios mínimos, que eran del 66% en hora punta, según ha admitido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en El Matí de Catalunya Ràdio. Como resultado, a primera hora sólo se ha podido ofrecer el equivalente al servicio programado en horas valle, en torno al 30%, ha dicho la consellera. La línea más afectada es la R4 y Rodalies recomienda utilizar transportes alternativos y planificar con tiempo los desplazamientos ante las numerosas cancelaciones.

En una carta, el director de Rodalies, Òscar Playà, recordó el lunes a los maquinistas la obligación de cumplir los servicios mínimos para "garantizar el derecho a la movilidad". El aviso, sin embargo, no ha servido para conseguir que el servicio de esta nueva jornada de huelga funcionara de acuerdo con los servicios mínimos decretados.

Los sindicatos ferroviarios hacen una jornada de huelga unitaria para reclamar más garantías de seguridad en el conjunto del sistema, veinte días después del accidente de Urda. El paro afecta a los trabajadores de Adif, Renfe, las operadoras privadas y de mercancías, y llega después de una nueva semana marcada por los retrasos generalizados en Rodalies y en medio de las negociaciones con el gobierno español para introducir mejoras en la prevención y los protocolos. Los sindicatos reclaman más personal, coordinación y compromisos concretos para reforzar la seguridad.