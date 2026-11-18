Endesa ha trasladado el Fondo Histórico de la compañía, que gestiona una Fundación homónima, a la sede que tiene en Els Mangraners y donde ahora hay depositados unos 3.500 elementos, sobre todo, de patrimonio tecnológico. Hasta este año, el Fondo se hallaba en un almacén del polígono de la Zona Franca de Barcelona. Pero hace unos meses “salió la oportunidad de traerlo a Lleida” y la compañía la aprovechó, explicó ayer Vanessa López, responsable del depósito. En él se almacenan piezas como cuadros de control y maniobra, elementos de las primeras centrales hidroeléctricas de Catalunya construidas en el Pirineo, teléfonos, incluida una cabina de madera, contadores, calculadoras y máquinas de escribir, entre otros muchos, así como una maqueta de la central térmica del Besós elaboraron los trabajadores y requirió transporte especial para su traslado. El Fondo comprende también archivos fotográficos, documentales, videográficos y societarios, casi todos digitalizados en 51.000 registros de libre acceso y que se remontan a principios del siglo XX, desde que Fred Pearson y Emili Riu fundaron La Canadiense y Energía Eléctrica de Catalunya, pasando por Riegos y Fuerza del Ebro hasta la actual Endesa (propiedad principalemente de la italiana Enel).

López firmó en el mismo almacén que alberga el Fondo el traspaso al ayuntamiento de La Torre de Capdella de 750 piezas entre material y fotográficas que se incorporarán al Museu Hidrològic de Capdella, que ya tenía otro centenar cedidos en 2010. Con este acuerdo, la Fundación habrá cedido a distintos espacios de Lleida 11.465 elementos, entre el Museu de Capdella (827); el de l’Aigua de Lleida (23), el ayuntamiento de Torres de Segre (22); la central de Talarn (29); la UdL (1); la central de Camarasa (6) y el consell de l’Alta Ribagorça (10.580).