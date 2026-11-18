Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La llegada de trabajadores en el Principat d'Andorra para la temporada de invierno ha puesto sobre la mesa una práctica irregular vinculada al alojamiento, denunciada por varios establecimientos y particulares de Andorra. Se trata del cobro de dinero a cambio de obtener certificados de domicilio, incluso cuando el solicitante no reside en la dirección declarada, según publicó el Diari d’Andorra. El rotativo cita fuentes jurídicas conocedoras de casos puntuales de cobros a temporeros superiores a los 350 euros. Este documento se exige para trabajar en territorio andorrano a los extranjeros que no forman parte del cupo de transfronterizos.

El certificado es una pieza indispensable para tramitar la autorización de residencia y trabajo en el país. La normativa de inmigración obliga a acreditar un domicilio efectivo, sea en un piso o habitación. La dificultad aparece cuando los temporeros, frente a los altos precios de la vivienda y la falta de oferta, acaban compartiendo piso o instalándose provisionalmente en casa de conocidos sin figurar en el contrato.

Quien acoge a estos trabajadores a menudo no puede justificar ante la administración que otra persona reside en su domicilio, porque los contratos prohíben los subarriendos. En estos casos, el recién llegado puede tener techo, pero no el documento necesario para trabajar. En ese vacío donde aparecerían intermediarios que prometen una dirección administrativa a cambio de dinero. Según las mismas fuentes, en algunos casos se habría certificado falsamente que el trabajador se hospeda en una pensión u hotel. Asimismo, existen ofertas de alojamiento temporal que anuncian la posibilidad de obtener certificado.

La irregularidad aparece si se expide el documento sin alojamiento efectivo o si se aprovecha la necesidad del solicitante para cobrarle una gestión ficticia. Los profesionales consultados sitúan el origen del problema en la combinación de un requisito administrativo obligatorio y un mercado residencial andorrano que deja a muchos recién llegados sin alternativas contractuales. Advierten que el certificado debe acreditar dónde vive realmente la persona.