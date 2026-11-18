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La cabeza de lista de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha hecho campaña este miércoles en la Pobla de Segur (Pallars Jussà) para poner de ejemplo la línea de tren que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Nogueras ha recordado que la vía estaba en manos del Estado, que "la fue abandonando" hasta que la cerró, y que ahora funciona con un 98% de puntualidad en manos de la Generalitat. "Renfe fuera de Catalunya", ha reclamado la candidata de Junts, que ha contrapuesto el servicio de FGC con el de Rodalies. Por otra parte, también ha cargado contra la propuesta de Gabriel Rufián (ERC) de hacer un gobierno de concentración ante una posible victoria de PP y Vox, que ha considerado "al tripartito reciclado de toda la vida".

Míriam Nogueras ha explicado que han escogido la Pobla de Segur para enseñar sobre el terreno aquello que hace tiempo que defienden "desde el atril de Madrid". Según la candidata, ni los gobiernos del PP ni los del PSOE "supieron gestionar" la línea, que acabó cerrada hasta que la Generalitat asumió las competencias con el traspaso de la vía.

"En Catalunya los trenes funcionan y funcionan aquellos trenes que son gestionados por Ferrocarrils de la Generalitat", ha dicho Nogueras, que ha cifrado la puntualidad del servicio en un 98%. Para la cabeza de lista, la comparación muestra "la diferencia entre gestionar bien" las infraestructuras, como esta vía, y "gestionar mal", como hace Renfe. Por eso Junts reclama que FGC asuma el servicio ferroviario en todo el país. "Queremos que las personas en Catalunya puedan ir tranquilas al tren y no tengan que sufrir, que es lo que pasa en aquellos usuarios de Renfe Rodalies", ha afirmado Nogueras.

Críticas en ERC y en el PP

Preguntada por la propuesta de Rufián de un gobierno de concentración, Nogueras ha asegurado que el tripartito ya está gobernando en Catalunya y en el Estado y que no está funcionando. "No están frenando nada y nuestro país cada día está más empobrecido", ha dicho. Según la candidata de Junts, la única oposición que puede tener la extrema derecha "es Catalunya y un gobierno catalán". Sobre el hecho de que ERC sólo mire hacia el PSC para pactar, lo ha vuelto a definir como "el tripartito de toda la vida, un tripartito reciclado."

Por otra parte, la jefa de cartel de Junts en el Congreso también ha respondido al candidato del PPC, Xavier García Albiol, que ha dicho que quiere aglutinar el antiguo voto de CiU porque Junts ya no lo es. La cabeza de lista le ha recomendado que siga el acto central de campaña de Junts este domingo en Castelldefels, donde gobiernan los populares desde hace dos mandatos.

La atención a los medios en la estación de la Pobla de Segur forma parte de una mañana de campaña de Nogueras en el Pallars. Por la mañana, la candidata ha desayunado en Tremp con miembros del consejo de administración de Pallars Actiu y ha paseado por los comercios de la ciudad. Después ha visitado el mercado de la Pobla de Segur. Está previsto que se encuentre con bomberos voluntarios y que por la tarde visite Isona.