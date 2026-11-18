Los vecinos de los bloques okupados de la carretera de La Seu, en Ponts, entre las calles Castell y Timoners, denuncian que la instalación de puertas antiokupas ha dejado los 4 edificios sin salidas de emergencia. Esto les impide acceder al parking y a los trasteros, sin distinción entre okupas e inquilinos con contrato.

La propiedad de los inmuebles, la inmobiliaria Building Center, filial de CaixaBank, ha instalado estos dispositivos en los accesos al aparcamiento, los trasteros y las escaleras. Además, según los afectados, han sellado otras puertas del edificio. Los residentes aseguran que han reclamado a la empresa la apertura de uno de los accesos, pero no han recibido respuesto. “Nadie nos hace caso”, lamentaron. La preocupación se centra en la seguridad, ya que consideran que el cierre de las salidas puede dificultar una evacuación en caso de incendio u otra emergencia.

Solo una decena de los 40 pisos está habitada por inquilinos con contrato en vigor y al corriente de pago. Los vecinos afirman que la propiedad ha desplegado vigilantes para prevenir nuevas okupaciones, aunque señalan que, si detectan una, deben llamar a los Mossos porque el vigilante “no está”.

En 2024, Building Center pagó a buena parte de los okupas para que abandonaran las viviendas, evitando desahucios judiciales.