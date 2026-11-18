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El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha desconvocado la huelga prevista para este jueves después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para reforzar la seguridad ferroviaria y mejorar las condiciones laborales, a raíz de la huelga unitaria del martes 17 de noviembre. El pacto, suscrito también por CCOO y UGT, incluye medidas para ampliar las plantillas de Adif, regular los tiempos de trabajo y reforzar la formación, según detalla el documento consultado por la ACN. En cambio, Semaf y el Sindicato Ferroviario (SF) se han desmarcado, mientras que la CGT ha sometido la propuesta a consulta de la militancia. El sindicato mayoritario de maquinistas ha anunciado que mantiene la huelga de conductores del 23 de noviembre y que estudia nuevas movilizaciones.

El acuerdo prevé que Adif elabore en el plazo de un mes un estudio para dimensionar las plantillas de los centros de circulación y de formación, con la participación de la representación legal de los trabajadores.

Según el documento de compromisos al cual ha tenido acceso a la agencia ACN, el objetivo es evaluar las necesidades de personal para aplicar las nuevas medidas de seguridad y las instrucciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

En un comunicado, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) celebra que se haya limitado a dos horas consecutivas la actividad continuada de control del tráfico, seguida de una pausa mínima de treinta minutos. La medida se tendrá que priorizar en los centros de regulación de circulación (CRC) con más saturación y carga de trabajo. Según SCF, el estudio que Adif tiene que presentar en un mes tiene que dimensionar al personal para cumplir los tiempos de trabajo continuado y la doble verificación. Además, también tendrá que regular y limitar el máximo de trabajos en líneas de alta velocidad.

"La continua presión de SCF y de todo el colectivo ha dado sus frutos y Adif ha aceptado todos los puntos de convocatoria de huelga", han afirmado en un comunicado.

Más formación y protocolos de seguridad

CCOO destaca entre los acuerdos la modificación del artículo 38 del Real decreto de seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria, que regula los tiempos de trabajo y descanso del personal de circulación de Adif. El Consejo de Ministros ha aprobado tramitar la modificación por vía de urgencia. El sindicato también pone en valor el refuerzo de la formación continuada de los trabajadores relacionados con la seguridad ferroviaria, especialmente para actuar en situaciones degradadas, incluyendo prácticas en simuladores actualizados o simulacros.

El documento suscrito recoge igualmente la publicación de recomendaciones técnicas del AESF sobre la doble verificación en los procesos de control del tráfico y las dotaciones de personal de los trenes. En este último ámbito, Renfe tendrá que acelerar los estudios para determinar las necesidades de tripulación. También se ha publicado una guía de actuación ante anomalías del sistema LZB en las líneas de alta velocidad, mientras que se seguirá trabajando en la extensión de las medidas en el ERTMS.

CCOO también señala que se ha acordado establecer un marco común de prevención y actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, así como desarrollar un sistema confidencial para que los trabajadores puedan comunicar situaciones de riesgo. Entre las medidas incluidas está la recuperación de la figura de agente de la autoridad para el personal de intervención que fiscaliza los títulos de transporte en los trenes sujetos a obligaciones de servicio público.

Medidas para Renfe

El documento también incluye compromisos específicos para Renfe. Entre estos, la revisión de las cargas de trabajo de los talleres de mantenimiento y la elaboración de un plan para corregir los problemas técnicos y de seguridad detectados en los trenes de las series 106, 453 y 452. La empresa tendrá que concretar las actuaciones, los responsables y los plazos para resolver las incidencias.

Además, se prevé un plan para renovar los equipos de climatización de los trenes que continuarán en servicio a largo plazo, con una inversión de 110 millones de euros entre el 2027 y en el 2029. También se incluyen medidas para mejorar la transmisión de información entre turnos en los centros de gestión de incidencias y operaciones y para promover la salud mental y el bienestar psicosocial de los trabajadores. En este punto, Renfe se compromete a hacer evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales complementados con inspecciones para detectar necesidades preventivas.

Diferencias entre los sindicatos

CCOO considera que los acuerdos alcanzados permiten “cerrar la conflictividad abierta” y atribuye los avances a la movilización y al apoyo de los trabajadores durante la huelga del 17 de noviembre. El sindicato, sin embargo, asegura que seguirá “vigilando” para que los compromisos se cumplan.

A su vez, UGT asegura que la movilización ha dado “sus frutos” aunque todavía “quedan cuestiones esenciales para resolver”. En este sentido, consideran que “es el momento de consolidar la vía del diálogo”.

Por su parte, Semaf ve insuficiente la propuesta del Ministerio porque, según argumenta, una parte de las medidas todavía “están pendientes de aprobarse y de efectuar la tramitación correspondiente”. El sindicato mayoritario de los maquinistas también cuestiona el enfoque de algunas de las propuestas, que “denotan ausencia de conocimiento y fondo ferroviario”. Por eso, mantiene la jornada de movilización del 23 de noviembre y estudia convocar nuevas fechas de huelga.

Con respecto a la CGT, fuentes sindicales han confirmado a la ACN que no han firmado el documento de compromisos y están pendientes de consultar a los afiliados a las asambleas por si le acaban dando apoyo o no.

A su vez, el Sindicato Ferroviario (SF) ha dicho en Catalunya Ràdio que las medidas acordadas eran “una tomadura de pelo” y se ha desmarcado.

En cambio, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) considera que Adif ha aceptado sus reivindicaciones y ha acordado desconvocar la huelga prevista para el 19 de noviembre.