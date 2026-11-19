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El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado de manera provisional el presupuesto para 2027, que asciende a 225,8 millones de euros, casi un 1% más que los 223,7 millones de euros del año anterior. Las cuentas han salido adelante con los 13 votos del equipo de gobierno de ERC, PSC, Unitat d'Aran y Ara Pacte Local. Por el contrario, la coalición Junts Impulsem, que había dado apoyo a las cuentas de los últimos dos años, ha votado en contra, igual que lo ha hecho el PP. La diputada no adscrita Rosalia Carnicé se ha abstenido. El presidente del órgano, Joan Talarn, ha dicho que las cuentas permiten "consolidar y continuar" las políticas iniciadas, que tienen la prioridad, ha dicho, garantice los servicios públicos, proteja y conecte el territorio y genere oportunidades.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha defendido el papel continuista de las cuentas para "poder seguir desplegando las políticas que pudimos impulsar y desplegar durante este año con la prioridad de estar al lado de los 231 municipios" de la demarcación.

Sobre las cuentas, el diputado de Finanzas, Marc Baró, ha destacado que "afianzan el compromiso de la Diputación con los municipios y necesidades del territorio". En concreto, ha destacado que el 80% de los programas de ayuda y apoyo se destinan al ámbito municipal, con 80 millones de euros para instituciones y 14 millones de euros más para entidades sin ánimo de lucro. También ha destacado los 15 millones de euros para modernizar las redes municipales de agua, los 11 millones de euros para el mantenimiento de caminos y carreteras o los 2,5 millones de euros para impulsar proyectos contra el despoblamiento.

La coalición Junts Impulsem ha justificado su negativa por la falta de negociación con el equipo de gobierno. Después de que la formación diera apoyo a las cuentas de los últimos dos ejercicios, el portavoz del grupo Jaume Ars ha lamentado que este año el gobierno "haya desestimado todas las propuestas" de las 22 que presentaron. "No ha habido una negociación real", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz del PP en el ente, Xavier Palau, ha dicho que, aunque el presupuesto incorpora algunas de sus propuestas, se aprueba sin que haya presupuestos estatales y pensando en las elecciones municipales del próximo año. "Eso es grave. Aprobamos un presupuesto sin saber qué ingresaremos, estamos haciendo supuestos. También ponen su pincelada política, es lógico, aprueban un presupuesto pensando en clave municipal de cara a las próximas elecciones para que los municipios digan que disponen de recursos para hacer una buena campaña electoral", ha argumentado.

Por su parte, Rosalia Carnicé se ha abstenido porque considera que no dispone de "toda la información necesaria" para posicionar, ya que, según ha dicho, su reciente condición de diputada no adscrita ha hecho que haya tenido "poco tiempo para estudiar" y que tampoco haya podido asistir a las comisiones.