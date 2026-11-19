Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Pobla de Segur ha aprobado el proyecto para rehabilitar cinco bungalows y la adecuación del entorno de 18, la urbanización de la parcela en el área de autocaravana de la antigua Área Vacacional.

Los trabajos entran en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinación 'La Pobla de Segur: naturaleza y turismo activo sostenible' financiado por fondo Next Generation EU por un importe de 599.994,10 euros. El acuerdo se expone a información pública porel plazo de treinta días hábiles y pasará a ser definitivo en caso de que no se presenten.

Se quiere que los alojamientos tengan precios asequibles para que estudiantes de el Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (ICEM), no se vean obligados a dormir en furgonetas o autocaravanas. Por el ICEM, ubicado en la Pobla de Segur, pasan anualmente a unos mil alumnos.

Las tareas de rehabilitación se iniciaron de la mano de estudiantes de la FP dual de construcción hace más de un año a algunos de los 18 bungalows para destinarlos al alquiler para jóvenes. Sin embargo, la falta de financiación ha retrasado las obras, pero ahora podrán agilizarse gracias a las aportaciones del fondo Next Generations UE.