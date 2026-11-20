Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los cazadores del coto de Maldà reclaman un refuerzo de las medidas de seguridad en el canal Segarra-Garrigues después de que dos perros murieran ahogados el miércoles. Denuncian que las caídas de animales se repiten y piden un vallado más alto y más puntos de salida para evitar que la infraestructura se convierta en una trampa tanto para los animales como para las personas.

Cándido Pérez, socio del coto, lamentó que “cada dos por tres caen perros y otros animales” y explicó que “el escaso nivel de agua que llevaba el canal el miércoles hizo imposible el rescate de dos perros”. Ayer por la mañana, los cazadores regresaron para intentar recuperar los cuerpos. Tras dos horas de trabajo, consiguieron sacar uno, mientras que el otro había sido arrastrado por la corriente hasta debajo de un puente. Pérez recordó que en enero ya murió otro perro y que, en el mismo mes, lograron rescatar a uno porque el canal llevaba más agua. En aquel caso, un cazador se lanzó al agua y consiguió llevar al animal hasta una escalera.

Su petición es instalar vallas de al menos 1,5 metros de altura. Según Pérez, “la protección de hormigón existente no impide que los corzos salten al interior ni evita que los perros caigan cuando se acercan a beber”. “Un canal del siglo XVIII puedo entender que no esté adaptado, pero este está construido en el siglo XXI”, reprochó. El cazador cuestionó que “se destinen recursos al camino lateral mientras, a su juicio, siguen faltando protecciones esenciales. ¿Qué tiene que pasar para que se tomen medidas?”.

Por su parte, el presidente de la Federació de Caça de Lleida, Ramon Manyench, señaló que la entidad ha solicitado reiteradamente mejoras de protección, concretamente más rampas de salida a contracorriente.

Desde el Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), que gestiona la infraestructura, dijeron que no “hemos recibido ninguna queja reciente” al respeto y explicaron que “de acuerdo con los registros disponibles, los casos de caída de perros son muy puntuales y representan una parte minoritaria del conjunto de incidencias detectadas, que afectan principalmente a fauna silvestre”.