Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ministerio de Trabajo ha activado los trámites para retirar la Medalla al Mérito al Trabajo a Juan Antonio Suanzes, el ministro franquista que desde Industria y del INI (Instituto Nacional de Industria) impulsó los embalses del Ribagorçana (Santa Anna, Canelles y Escales) y del tramo medio del Ebro (Mequinensa y Riba-roja), que obligaron a migrar a más de 7.000 personas al anegar seis pueblos y herir de muerte otros siete en Lleida y la Franja.

El departamento de Yolanda Díaz ha abierto un plazo de 10 días para personarse en el expediente. La decisión final sobre la retirada, en cualquier caso, será posterior a las elecciones del 29-N, tras las que se da por seguro un relevo en Trabajo.

Suanzes, condecorado el 16 de julio de 1956, “desempeñó relevantes responsabilidades políticas e institucionales en la estructura del régimen franquista” y participó “activamente en su implantación, consolidación y sostenimiento”, reseña Trabajo en un comunicado. Miembro del Consejo Nacional de Falange, fue “uno de los principales impulsores de la política económica e industrial” como ministro de Industria (enero de 1938-agosto de 1939 y julio de 1945-julio de 1951) y como presidente del INI desde su fundación en 1941 hasta 1963, cargos que “resultan manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos”, añade.

En esos años, Enher (Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorçana, filial del INI) construyó los embalses de Santa Anna (1953-1964), Canelles (1953-1959) y Escales (1947-1955). El primero inundó Tragó de Noguera y Boix y causó el desplazamiento de 1.100 personas, el segundo anegó Canelles y Blancafort (650 vecinos) e hirió de muerte Fet, Caserres, Finestres, Montfalcó y Soriana (550) y el tercero causó el abandono de Aulet y Casterner de les Olles (55).

Cuando Suanzes dejó el INI estaban avanzadas las obras de Mequinensa y de Riba-roja, que forzaron el traslado de 3.500 vecinos en Mequinensa y de 1.200 en Faiò.