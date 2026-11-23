Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Arbeca cerró ayer la 43 edición de una Fira de Santa Caterina marcada por la gran asistencia de público y las buenas cifras de venta de aceite, que según datos de la Cooperativa Arbequina, alcanzaron los 22.000 litros entre venta presencial y online. Era la culminación de “una muy buena campaña en la que se ha conseguido un aceite excelente”, según explicó el presidente de la entidad, Jaume Gotsens, quien valoró muy positivamente “el revulsivo que ha supuesto para el pueblo la implantación del riego procedente del canal Segarra Garrigues”, al que, según explicó, “se han añadido muchos socios de la cooperativa”. La entidad ha cerrado la campaña con una producción de 3 millones de kilos de olivas y 400.000 litros.

El presidente de la Cooperativa Arbequina también celebró la retirada de un 12% de la producción estatal decretada a principios de mes por el ministerio de Agricultura, ya que, en su opinión, “ha impedido que los especuladores hayan hecho bajar los precios antes de hora” —la garrafa de 5 litros de aceite de la entidad cuesta actualmente 32 euros—, y vaticinó que la medida no afectará a la próxima campaña, en la que “seguramente” la producción será menor.

Mientras, las calles de Arbeca fueron ayer un hervidero de visitantes, según explicó el alcalde de la localidad, Francesc Roset, quien aseguró que “miraras donde miraras veías a gente comprando aceite”. El buen tiempo fue el acicate perfecto para que los visitantes pasearan también por el centenar de puestos de productos alimentarios, comercios y empresas locales y paradas típicas de los mercados semanales. En el mercado también participaron pequeños productores locales de aceite.

Una de las actividades paralelas de la feria fue el tradicional concurso de comer olivas arbequinas, que de nuevo volvió a congregar a decenas de personas para ver cuántas olivas eran capaces de comer los participantes durante un minuto. Los más pequeños, por su parte, pudieron disfrutar de una quincena de atracciones en las Firetes. El concierto de la orquestra Mediterrània puso punto final a los festejos.