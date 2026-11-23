Un dragón que viajará hasta Dinamarca. - E.FARNELL Anna Aleman en su taller de Llimiana, donde crea piezas únicas. - E.FARNELL Una escultura que la artista ha creado junto con otros forjadores. - E.FARNELL

En el pueblo de Llimiana, en el Jussà, el hierro no solo se calienta y toma forma, también cobra vida. Anna Aleman, forjadora artística y fundadora de Ocreferroart, ha convertido su pasión por el metal en una apuesta personal y territorial por este municipio rural, donde lleva instalada desde hace un par de décadas.

Aleman es una de las cuatro mujeres dedicadas actualmente a la forja en Catalunya, un oficio históricamente masculinizado en el que ha abierto camino con talento, martillo y una buena dosis de resiliencia. Su taller es también una declaración de intenciones para demostrar que el fuego, el yunque y la creatividad no entienden de estereotipos.

Pasear por Llimiana es, en cierto modo, visitar el gran museo de Anna. Sus esculturas decoran calles y plazas, y algunas piezas del colectivo Amics de la Forja han dejado huella también en la Vall Ferrera, territorio con una fuerte tradición herrera.”Se trata de proyectos urbanos artísticos que llenan de vida este trozo de paraíso”, dijo.

Entre sus obras destacan una escultura contra la violencia de género situada en la plaza del pueblo o un dragón que vigila las antiguas murallas de Llimiana. “Cada pieza tiene alma propia”, explica la artista, que trabaja esculturas, cerrajería y construcciones metálicas, incluso trabajos estructurales por encargo de arquitectos.

Su estilo es inconfundible: líneas onduladas, espirales, curvas y formas orgánicas que dialogan con el paisaje. “Mi vida gira en torno al hierro y la forja”, aseguró Anna, que participa en ferias especializadas desde hace más de 20 años.

Sus creaciones han viajado hasta Dinamarca, Francia o la República Checa. Y ella también viaja para aprender. Este verano estuvo en Sicilia, donde conoció a forjadores argentinos y franceses. Porque, según ella, cuantos más maestros artesanos se conocen, más técnicas se aprenden.

Anna recoge ahora los frutos de años de constancia, aunque confiesa que le gustaría hacer piezas de mayor tamaño. Su gran deseo es crear una escultura cinética para la entrada del pueblo. También sueña con abrir una escuela de forja en Llimiana, aunque la dificultad para hacerse con una casa vacía frena de momento el proyecto. “Soy emprendedora, aunque me está costando que me quieran vender un inmueble”, dijo.

Mientras tanto, Anna sigue forjando su futuro con arte, oficio y determinación desde este pueblo del Jussà.