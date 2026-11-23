Este año, los drones de los Bomberos de la Generalitat ya han intervenido en 177 servicios, por encima de los registrados en todo el año pasado, que fueron 91. Su uso se extiende en el rescate de personas perdidas, guiándoles sin necesidad de enviar efectivos al terreno, como ya ha pasado con ‘boletaires’ y escaladores en las comarcas leridanas.

Los Bomberos de la Generalitat han llevado a cabo este año 177 servicios con la intervención de drones. Una cifra que indica que este tipo de actuaciones van alza para maximizar la seguridad de los efectivos y de los ciudadanos, además de ganar en efectividad. El año pasado, la cifra fue de 91. En las comarcas leridanas, cuentan con 12 pilotos de drones, la mayoría en el parque de Mollerussa, una de tres bases de esta unidad en Catalunya, con las de La Pera y Cerdanyola del Vallès.

Pantalla i l’equipament necessari al vehicle de la unitat. - AMADO FORROLLA

Xavier Acosta, cabo del parque de Mollerussa y miembro de esta unidad, explica a SEGRE que ya se han hecho servicios de guía de personas perdidas en el medio natural con el uso de drones. “A la hora de hacer búsquedas, hemos cogido una parte muy importante porque, además de poder hacer el trabajo que hace un helicóptero de manera más fácil y barata, aportamos el plus del vuelo nocturno, con cámaras térmicas con las que podemos detectar personas”, señala. Por el día, estos aparatos pueden sobrevolar gran cantidad de hectáreas. “Podemos generar 10.000 fotografías, que un programa de Inteligencia Artificial analiza y señala zonas en las que podría haber algo, como un jersey, una mochila e, incluso, una persona. Puede discriminar por colores, además, lo que nos permite valorar y enviar a un equipo terrestre”, añade. Asimismo, cuentan con un dispositivo que localiza teléfonos móviles y un altavoz por el que dan instrucciones para guiar hasta un lugar seguro. Asimismo, añade Acosta, los drones son un refuerzo para las actuaciones de los GRAE de noche, cuando no puede salir el helicóptero. “Podemos iluminar desde 70 o 80 metros de altura”, afirma. Ya han hecho esta guía con drones en búsqueda de boletaires y con unos escaladores que no sabían como regresar de noche.