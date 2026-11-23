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La Policía Nacional detuvo a un hombre en Les, en la Vall d'Aran, el pasado jueves 19 de noviembre por un presunto delito de violencia de género contra su pareja.

Los hechos pasaron a la estación de autobuses de la localidad, cuando el hombre habría intentado agredir con un martillo a su pareja. Un usuario que se encontraba en el sitio habría intervenido, impidiendo la agresión, y una testimonio habría alertado a la Policía Nacional por teléfono.

Los agentes llegaron al lugar y detuvieron al presunto autor de los hechos, recuperando también el objeto con el cual presuntamente había amenazado a su pareja.

Tanto el detenido como su pareja tienen nacionalidad francesa y, según descubrieron los agentes, el detenido ya la habría amenazado con anterioridad, mientras los dos viajaban en un vehículo por territorio francés. Después de aquellos hechos, la víctima fue recogida por una conductora y trasladada a Bossòst. La mujer no presentaba lesiones y manifestó que no quería denunciarlo.

Por la naturaleza de los hechos, la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Vielha tramitan las diligencias.