Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Parte de los hogares del Pallars Jussà ingresan cada año más de ocho millones de euros que otras unidades familiares pagan en concepto de alquiler de pisos y casas de su propiedad, según indican los datos de la gestión del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que ofrece la Agencia Tributaria.

El epígrafe que recoge los ingresos por rentas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas en el ejercicio de 2024, el último liquidado por el fisco, cifra en 8,18 millones de euros declarados por los propietarios de casas y pisos de Tremp, La Pobla de Segur e Isona i Conca Dellà.

Esa cifra triplica con creces la que se daba hace una década en esos tres mismos municipios, que era de 2,42 millones de euros. Los ingresos por alquiler de viviendas (y de locales comerciales y campos, aunque en menor medida) se duplicó de largo entre 2014, en el segundo año de la recuperación tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y 2019, el ejercicio previo al parón de la actividad asociado a la pandemia del coronavirus, cuando ese epígrafe alcanzó una cuantía de 5,403 millones de euros.

La cifra ha crecido otro 50% desde entonces para llegar hasta los 8,18 millones del último ejercicio cerrado, tras un periodo en el que han confluido dos factores. Por una parte, un recalentamiento generalizado del mercado inmobiliario, con una incesante subida de los precios del alquiler a la que no han sido ajenas las zonas rurales, y un aumento de la población, tanto por la mejora de la natalidad como, en este caso con un efecto alcista de la demanda, por la llegada de nuevos pobladores.

Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), entre 2022, una vez aplacado el exceso de mortandad causado por la pandemia, y 2025, La Pobla de Segur ganó 88 vecinos y Tremp, 276, con sendos incrementos porcentuales del 2,8% y del 4,7%. Isona i Conca Dellà, por el contrario, perdió 19 vecinos (-1,8%) para quedarse con 1.038.

Los precios, según muestran los principales portales inmobiliarios, son elevados, con una horquilla de 445 a 600 euros mensuales por viviendas de 40 a 70 metros cuadrados en Tremp y apenas ninguna posibilidad de alquilar una en las otras dos localidades. En todos los casos, sin incluir la oferta de viviendas de uso turístico, cuyos precios resultan del todo inasumibles para residir de manera estable para la mayoría de las economías familiares.

Más de la mitad de ese pastel inmobiliario se concentra en Tremp, donde en esa década los ingresos de los particulares por arriendos han pasado de 1,27 a 4,71 millones de euros, una cifra que prácticamente duplica hoy la de La Pobla (2,499 millones) cuando la brecha era de apenas una cuarta parte una década antes al situarse el registro de esta última localidad en 898.996 euros en 2014.

El volumen de ese negocio es mucho menor en Isona i Conca Dellà, aunque los ingresos de sus vecinos por alquileres se acercaban al millón de euros en 2024 después de prácticamente haberse cuadruplicado esas rentas en una década: han pasado de los 252.206 euros de 2014 a los 967.904 de 2024.

La evolución del conjunto de las rentas de alquiler ha sido similar en el Pallars Sobirà y l’Alta Ribagorça: en Sort pasaron en una década de 590.719 euros anuales a 2,43 millones y en El Pont de Suert, de 53.499 euros a 1,63 millones.