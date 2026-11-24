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El robo de un coche en Alins este lunes, que acabó con el ladrón, de 28 años, embistiendo un control de los Mossos en Sort, tuvo un capítulo precedente. Y es que el hombre, de nacionalidad andorrana, antes de robar el coche en el Pallars Sobirà ya había robado una furgoneta en Encamp, y la quemó ya en territorio catalán en la carretera de Tor. Así, el itinerario delictivo empezó de madrugada en Andorra, cuando el hombre sustrajo la furgoneta en la zona de Els Cortals de Encamp, según explica Diari d'Andorra. Más tarde, hacia las 08.00 h, tal como ha publicado hoy SEGRE, los Mossos recibieron un aviso de un testigo que había visto cómo un individuo había robado un vehículo en Ainet de Besan, Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Alins. Pocos minutos después, agentes de la policía catalana encontraron la furgoneta, con matrícula andorrana, quemando en la carretera de Tor, en el mismo término municipal de Alins.

Fue entonces cuando se montó un control policial en la avenida Comtes del Pallars de Sort, después de recibir la información de que el coche robado se dirigía hacia esta localidad. Una vez vieron al vehículo sospechoso, los agentes intentaron pararlo, pero el ladrón no se detuvo y, a gran velocitat, embistió al coche de los Mossos, causando daños también en otros vehículos que estaban aparcados en la zona. A pesar de pararse a causa de la colisión, el individuo se negó a bajar del coche, a pesar de las indicaciones de los agentes, que tuvieron que bajarlo a la fuerza, oponiendo el hombre una fuerte resistencia a la actuación policial.

Después de ser identificado, los agentes lo arrestaron por los delitos de robo de vehículo, daños, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia. Fuentes policiales señalaron que antes de la detención de este lunes el hombre sólo contaba con un antecedente.