El interior de la discoteca Big Ben de Golmés en una imagen de archivoSEGRE

Publicado por SegreEuropa Press Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos hombres, de 18 y 19 años, en la madrugada del 7 de noviembre en Golmés por una presunta agresión sexual a una chica en el parking del Big Ben, la discoteca de la localidad del Pla d'Urgell.

Los hechos pasaron en el aparcamiento de discoteca durante la noche del 6 al 7, después de que la chica hubiera salido del local, según ha adelantado 3CatInfo. La presunta agresión se habría cometido en un vehículo donde se encontraba la chica y habrían entrado los presuntos autores.

En uno de los accesos había una patrulla los Mossos que, junto con el personal de seguridad de la discoteca y el aviso de testimonios, interceptaron y detuvieron a los presuntos agresores cuando intentaban huir.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 9 de noviembre.