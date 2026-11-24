Desprendimientos en el talud junto a las vías de la línea de Manresa a su paso por la Segarra en enero. - JORDI BONILLA

Inspección de Trabajo ha abierto acta de infracción al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), al considerar que vulneró la normativa sobre prevención de riesgos laborales por su tardanza en reparar un talud que sufría desprendimientos junto a las vías en la línea de Manresa a su paso por la Segarra. Este procedimiento, abierto a raíz de denuncias del sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) examina los hechos solo desde el punto de vista laboral. Sin embargo, describe deficiencias en materia de seguridad que, durante unos 10 meses, pudieron afectar a cualquier persona que se desplazase en los trenes de la línea RL3 y RL4 entre Tàrrega y Cervera, fuera trabajador de Renfe o viajero. Adif, por su parte, indicó que está en proceso de responder a la inspección de trabajo.

Las actas de inspección afirman que Adif tenía constancia desde el 5 de marzo de 2025 de “desprendimientos, acumulación de materiales y otras patologías susceptibles de comprometer la estabilidad del talud”. Añaden que se plantearon medidas que “no fueron ejecutadas de forma efectiva, permaneciendo las deficiencias sin corregir durante meses y favoreciendo los procesos de degradación”.

Finalmente, el 29 de enero de 2026 “se detectó una importante grieta vertical asociada a un bloque rocoso parcialmente independizado del macizo y patologías derivadas de la inestabilidad del terreno”. Para entonces, la situación “evidenciaba riesgo de caída de materiales hacia la zona de circulación ferroviaria, pudiendo llegar a invadir el gálibo de la vía o impactar sobre las circulaciones”, lo que “suponía un riesgo grave para la seguridad”. La inspección constató “incidencias comunicadas por maquinistas” sobre “desprendimientos, deficiencias de conservación de trincheras y vegetación susceptible de afectar a la seguridad ferroviaria”.

Se estableció entonces un límite de velocidad de 50 Km/h y Renfe llevó a cabo trayectos sin pasajeros (“marchas blancas”) para asegurar que la vía fuera transitable. Adif, por su parte, informó a Trabajo de reparaciones entre julio y agosto para evitar desprendimientos.

La inspección considera que “pese al conocimiento previo de las condiciones de inestabilidad, no se adoptaron actuaciones efectivas encaminadas a eliminar o controlar el riesgo en un plazo adecuado”, lo que permitió que las deficiencias “evolucionaran hasta alcanzar un grado de peligrosidad superior antes de su corrección efectiva”.