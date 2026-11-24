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La temporada de ferias dedicadas al aceite de oliva virgen extra aterriza este fin de semana en Juncosa. Allí tendrá lugar la 17 Fira de l’Oli i Productes d'Elaboració Artesana, que ofrecerá actividades para disfrutar del paisaje de la zona alta de Les Garrigues, descubrir los productos alimentarios del territorio y conocer el proceso de elaboración del aceite. El programa del certamen, presentado ayer en la sede de la cooperativa local en presencia del presidente de la Diputación, Joan Talarn, incluye talleres de yoga entre olivos, desayunos a la brasa, rutas culturales y visitas guiadas al molino de la cooperativa. Talarn reafirmó la convicción de que “las ferias son una de las mejores expresiones de la vitalidad de nuestros pueblos”, y que hacerlo presentando el aceite de oliva virgen extra “es hablar de calidad”.

El presidente de la corporación provincial expresó su apoyo a los productores ante la preocupación que ha producido en el sector oleícola la decisión del Gobierno central de retirar temporalmente del mercado un 12% de la producción para evitar una caída de precios, y aseguró que “no podemos aplicar las mismas recetas a diferentes realidades”, en referencia a la diferencia de producción entre Lleida y Andalucía, donde es mucho más elevada.