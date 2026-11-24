Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Jaume Perera, candidato a la presidencia del Canal d’Urgell, presentó ayer en Bellvís las principales líneas de su programa electoral, centrado en recuperar el liderazgo de la Casa Canal, modernizar su gestión, defender los recursos hídricos e impulsar la transformación del regadío. Perera aspira a relevar a Amadeu Ros en las elecciones del próximo 17 de diciembre. El candidato defendió la necesidad de recuperar el peso de la comunidad ante las administraciones y adoptar una gestión más moderna para afrontar los retos del cambio climático, las sequías y la disminución de los caudales. También planteó mejorar la distribución del agua y la convivencia entre las zonas de riego tradicional y las ya modernizadas. Respecto a la modernización, Perera apuesta por elaborar una propuesta consensuada con el territorio que resuelva cuestiones como el precio del agua, las ayudas para las instalaciones de riego, también para propietarios no profesionales, y el futuro modelo de gestión de la comunidad. Considera que el proyecto debe negociarse posteriormente con la administración y ejecutarse de forma progresiva. «No modernizaremos 70.000 hectáreas de golpe», señaló, y reivindicó un nuevo impulso para garantizar el futuro del canal.