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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la absolución de un joven acusado de agredir sexualmente a su pareja cuando ella tenía 15 años y él acababa de cumplir 18, en una relación que tuvo lugar en el Pallars, en Lleida, entre finales de 2022 y principios de 2023. Los contactos sexuales se producían en el lavabo del instituto donde los dos estudiaban y en zonas apartadas de las poblaciones donde vivían. La sala de apelación penal ha desestimado el recurso de la acusación particular contra la sentencia de la Audiencia de Lleida, que aplicó la llamada cláusula Romeo y Julieta al considerar que las relaciones habían sido consentidas y que había proximidad entre todos dos tanto en edad como en grado de desarrollo y madurez.

Según los hechos probados, los dos adolescentes se conocieron en verano de 2022 a través de amistades comunes e iniciaron una relación sentimental el 22 de noviembre de aquel año, que se alargó hasta febrero de 2023.

La chica explicó durante el juicio en la Audiencia de Lleida que en algunos momentos, especialmente cuando sufría episodios de ansiedad, se sentía bloqueada y con la obligación de mantener estos contactos, aunque no manifestara directamente que no quería participar. También dijo que inicialmente no era consciente de que pudiera haber sido víctima de una agresión sexual y que se lo planteó después de que un agente de los Mossos d'Esquadra le sugiriera que lo que había vivido podía constituir un delito.

El chico, por su parte, manifestó que siempre había entendido que los contactos eran consentidos y que la chica nunca le había expresado que no quisiera mantenerlos. Además, negó haberla manipulado o haber aprovechado su estado emocional. El caso lo instruyó el tribunal de instancia de Tremp.

La cláusula de Romeo y Julieta

En la sentencia, la Audiencia de Lleida consideró que los hechos probados podían encajar inicialmente en un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. Sin embargo, aplicó el artículo 183 bis del Código Penal, conocido como cláusula Romeo y Julieta, que excluye la responsabilidad penal cuando hay consentimiento libre del menor y la otra persona es próxima en edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

Para justificar la aplicación, el tribunal tuvo en cuenta que entre los dos sólo había tres años de diferencia, que compartían entorno educativo y amistades y que habían vivido experiencias personales traumáticas similares. La Audiencia también valoró los informes periciales, que apuntaban que el chico presentaba una madurez emocional inferior a la que correspondería a su edad y próxima a la de la chica. Con estos elementos, el tribunal concluyó que había suficiente proximidad en edad y madurez para aplicar la exención y lo absolvió.

La Fiscalía ya había pedido la absolución durante el juicio, al considerar que, aunque los hechos podían constituir un delito de agresión sexual, se tenía que aplicar esta cláusula. En cambio, la acusación particular pedía 8 años de prisión, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros y de comunicarse por cualquier medio, así como una indemnización por los daños y perjuicios.

El TSJC considera que la acusación particular no ha acreditado ningún error manifiesto ni ninguna falta de razonamiento que justifique anular la sentencia, por lo cual desestima el recurso de apelación y confirma la absolución. La resolución se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.