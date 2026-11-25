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El vaciado periódico que Endesa lleva a cabo en los canales de Balaguer y Térmens, en la Noguera, de Seròs y Lleida, en el Segrià; y de Gavet, en el Pallars Jussà, ha puesto de manifiesto el aumento de las especies invasoras por el calentamiento del agua a causa del cambio climático. En total, los técnicos han capturado 23.761 peces, de los cuales 20.559, un 86,52%, corresponden a especies alóctonas. El resto, 3.202 (13,48%), son especies autóctonas que se han devuelto al medio acuático, entre las cuales destacan el budión de río o la trucha común.

El canal de Seròs es donde se han capturado más peces, con un total de 17.651, de los cuales el 95% son alóctonos y cerca del 5% restante están autóctonos. Lo siguen los canales de Balaguer, Térmens y Lleida, con 6.038 capturas, en los cuales las especies invasoras y autóctonas representan el 61,6% y el 38,3%, respectivamente. Con respecto al canal de Gavet, se han llevado a cabo 72 capturas, de las cuales 38 (52%) de especies invasoras y 34 (47%) de especies autóctonas.

La captura de los peces forma parte de las tareas que Endesa lleva a término de manera periódica en los canales con el objetivo de mantener en estado óptimo sus infraestructuras hidráulicas.

El rescate de peces lo llevan a cabo técnicos y se realiza a pie mediante el uso de pesca eléctrica, un sistema que consiste en una pequeña descarga eléctrica que inmoviliza los ejemplares durante sólo unos segundos, los necesarios para capturarlos con salabardos para, después, poder clasificarlos.