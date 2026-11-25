Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La huelga de docentes en Catalunya, que incluye el boicot a las salidas y las excursiones, deja este invierno a más de 240 alumnos de 5 centros escolares del Solsonès y del Alt Urgell sin poder participar en el programa Esport Blanc Escolar (EBE), que este año llega a su 14 edición. Son más de 220 alumnos de tercero y cuarto de Primaria de cuatro centros de la comarca del Solsonès (Escola Sant Gil de Torà, Escola El Vinyet de Solsona, Escola Setelsis de Solsona y la ZER Solsonès), y más de 20 alumnos de los mismos cursos del Institut Escola de Oliana, en el Alt Urgell.

La coordinadora de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), Maria Zapata, explicó ayer que “el programa es curricular y, justamente por ello, la mayoría de centros han acordado mantener las sesiones y la actividad puede proseguir, pero la situación es atípica”.

La decisión de no participar en el programa de los cinco centros es del claustro de profesores, añadió, y “quedará ahora por ver cómo se evalúa a los alumnos que no participaran de las sesiones, porque el EBE está integrado en el programa de educación física y se realiza en horario lectivo”, puntualizó. La coordinadora apuntó a la comarca del Berguedà (en la provincia de Barcelona) como la que cuenta con más centros educativos que han decidido no participar en el proyecto como consecuencia de las protestas del profesorado. En esta comarca solo participarán 4 de las 19 escuelas que forman parte del proyecto. “Es una situación nueva para nosotros y hay estaciones de esquí que se verán afectadas por ello”, concluyó.

En el programa Esport Blanc Escolar del curso 2025-2026 participaron cerca de 2.600 alumnos del Pirineo. Fueron los alumnos de tercero y cuarto de Primaria de 64 escuelas del Alt Urgell, la Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Jussà y el Sobirà, el Ripollès, el Solsonès y Aran. Por demarcaciones, el Alt Pirineu i Aran aportó 875 alumnos, mientras que la Catalunya Central tuvo 1.034 y Girona, 727. Los escolares participan en seis sesiones en las que aprenden a practicar esquí alpino, esquí de fondo y snowboard gracias a este proyecto impulsado por la Generalitat. Desde el inicio del programa en 2014, unos 12.000 niños y niñas del Pirineo se han iniciado en los deportes de invierno y han practicado actividad física en contacto con la naturaleza. El EBE lo impulsan las consellerias de Deportes y Educación y Formación Profesional.