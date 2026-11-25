Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Lleida ha ganado casi 32.000 habitantes desde 2016, pero la pérdida de población sigue afectando especialmente a los municipios de menos de 500 habitantes. Así lo indican los datos del censo municipal a 1 de enero de 2026 que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Muestran que uno de cada tres pueblos de Lleida perdió población respecto a la misma fecha de 2025. Entre los municipios de menos de 500 habitantes, esta proporción se eleva al 46%, más del doble que entre los de mayor tamaño (20%).

Un total de 79 de los 231 municipios leridanos perdieron vecinos durante el último año, una tendencia que se registró en todo el territorio salvo en la Alta Ribagorça. El fenómeno fue especialmente acusado en la Segarra, donde 12 municipios perdieron población, seguida del Alt Urgell, Les Garrigues y el Solsonès, con nueve en los tres casos. En términos absolutos, sin embargo, los mayores descensos acumulados se registraron en el Pallars Jussà, con 97 habitantes menos en un año, y Les Garrigues, con 87.

En cambio, otros 149 municipios ganaron vecinos respecto a 2025, según el INE. La capital, Lleida, registró el mayor crecimiento, con 2.868 habitantes más (+1,95%), y alcanzó los 150.237. Le siguieron Tàrrega y La Seu d’Urgell, con 443 y 334 habitantes más, respectivamente. Otras seis capitales se situaron entre los 15 municipios con mayor crecimiento en términos absolutos: Cervera, Mollerussa, Balaguer, Vielha e Mijaran, Les Borges Blanques y Solsona.

Según los mismos datos, las capitales han concentrado el 72% del crecimiento demográfico de la provincia en los últimos diez años y han aumentado su población a un ritmo que supera el doble del registrado en el resto de municipios. De este modo, doce de los 231 municipios de la provincia concentran ya casi el 56% de la población de Lleida: 260.488 personas.