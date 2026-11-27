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Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un joven de 23 años, con antecedentes, en Mollerussa este miércoles por un presunto robo con fuerza.

Hacia las 10:35 de la mañana, una patrulla que hacía tareas de seguridad ciudadana recibió un aviso proveniente de una urbanización de chalets de la capital del Pla d'Urgell.

En la calle Castellnou de Seana localizaron a un individuo que había saltado una valla perimetral y se encontraba sin zapatos en un jardín de una casa a cuatro vientos. Los agentes inspeccionaron las casas del entorno y localizaron una zapatilla y diferentes indicios en el jardín de una casa de la calle Vilanova de Bellpuig.

Después de relacionar los dos hechos, los Mossos detuvieron al presunto autor por un robo en fuerza en el interior de domicilio. El detenido pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida este jueves.