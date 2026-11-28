La recogida de olivas reunió a unos 25 participantes en la finca de Oli Benjamí Camí, donde pudieron participar en la recolección.AJUNTAMENT D'AITONA

Aitona ha puesto este sábado el punto final a la temporada 2026 de Fruiturisme con una actividad singular que permitió a 25 participantes adentrarse en una finca para recoger olivas con sus propias manos y conocer el proceso de elaboración del aceite. La jornada, celebrada en la finca de Oli Benjamí Camí, acercó a los visitantes las particularidades de este cultivo y el trabajo que hay detrás de uno de los productos más tradicionales del territorio.

Los asistentes, procedentes de localidades como Cardedeu, Castelldefels, Terrassa, Sant Cugat del Vallès y Granollers, participaron en la recolección y pudieron descubrir el proceso de producción del aceite. La experiencia concluyó con una degustación de productos de proximidad.

La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, destacó que estas actividades permiten acercar el trabajo agrícola al público y dar valor a los productos locales. Durante este año, Fruiturisme ha organizado jornadas dedicadas a los albaricoques, cerezas, melocotones, nectarinas, paraguayos, higos, nueces y olivas.

El programa regresará en 2027 con la floración de los frutales, uno de atractivos turísticos del municipio.