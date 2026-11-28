Cubells renovará las plazas Fustegueres y Els Graners con una inversión de 265.694 euros en dos actuaciones que contarán con el apoyo del Plan Único de Obras y Servicios (Puosc). Según la previsión municipal, los trabajos se llevarán a cabo durante el primer semestre de 2027.

El alcalde, Sebastià Boixadera, explicó que ambos espacios públicos necesitan una mejora para ordenar los usos y ganar seguridad y adecuar el aparcamiento de vehículos. La situación es especialmente complicada en la plaza Fustegueres, donde el estacionamiento de vehículos se ha convertido en “un caos”, con coches mal aparcados y ocupando parte del espacio central. Además, en este ámbito se encuentra la báscula municipal, que el consistorio prevé retirar y trasladarla en las afueras de la localidad, en una ubicación todavía por determinar.

La intervención en Fustegueres busca reorganizar un espacio estratégico condicionado por su proximidad a la carretera C-26 y por la confluencia de varios viales. El proyecto plantea una plaza abierta y flexible en la que convivan el tráfico rodado, el aparcamiento y las zonas para peatones. Para ello, los vehículos se situarán en la zona perimetral, liberando un área central. La propuesta incluye zonas verdes con arbolado y vegetación, bancos integrados y un nuevo tratamiento de los pavimentos que permitirá diferenciar las áreas de circulación, estacionamiento y estancia. Uno de los elementos más remarcables será la instalación de las letras Cubells, visibles desde la C-26, como elemento de identidad y bienvenida al municipio.

En la plaza Els Graners, donde se encuentra el edificio polivalente con distintas salas para entidades, se convertirá en un espacio público accesible y adaptado a las necesidades actuales. La actuación priorizará el uso peatonal y resolverá los desniveles con rampas y escaleras integradas en el diseño. El proyecto prevé una gran superficie continua que funcionará como espacio central polivalente para actividades colectivas, complementada con áreas ajardinadas elevadas, vegetación y bancos integrados en los muros de contención. También se incorporarán criterios de sostenibilidad, con materiales duraderos y de bajo mantenimiento, así como la iluminación y mobiliario urbano integrado. Estos dos espacios se encuentran en la parte norte del núcleo urbano, junto a la carretera C-26, en un entorno residencial con baja densidad. El consistorio quiere mejorar la calidad de ambas plazas, reforzar la seguridad vial y hacer del centro del municipio un lugar más accesible y habitable.

Por otra parte, el ayuntamiento prevé ejecutar la mejora de dos calles y el acceso al núcleo de Torre de Fluvià. En este caso, los trabajos también cuentan con ayudas del Plan de Obras y Servicios de 2027. El primer edil aseguró que la actuación se hará previsiblemente durante el primer semestre de 2027.