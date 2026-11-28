Las estaciones y las escuelas de esquí de Lleida emplearán a 2.160 personas durante la próxima temporada de invierno. Así lo afirmó ayer la Diputación, durante la presentación de la campaña de invierno 2026-2027. La corporación provincial estima en más de 8.000 los empleos indirectos que el deporte blanco genera en sectores como la hostelería y la restauración. Diferentes dominios esquiables han puesto en marcha diferentes iniciativas para ayudar a sus trabajadores de temporada a encontrar alojamiento, ante el aumento de precios y la escasez cada vez mayor de viviendas de alquiler residencial en favor del turístico.

La falta de viviendas de alquiler residencial se da especialmente en Aran donde, en los últimos años, trabajadores de temporada del sector turístico se han visto obligados a pernoctar en caravanas. El director general de Baqueira Beret, Alex Barés, explicó que la empresa dispone de 300 plazas de alojamiento para trabajadores, y que ejerce como mediadora para alquilar inmuebles con esta finalidad. Lo hace depositando las fianzas y garantizando el cobro del alquiler a los propietarios.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), titular en Lleida de Boí Taüll, Port Ainé y Espot Esquí, indicó que brindan acompañamiento y asesoran a los trabajadores de temporada en la búsquda de vivienda.

Diferente es el caso del esquí nórdico. El director de Lles de Cerdanya, Ramon Sellés, explicó que gran parte de la plantilla son población local que tiene ya vivienda en la zona y combina este trabajo con la agricultura o la ganadería el resto del año.

Las estaciones esperan poder iniciar la temporada antes del puente de la Constitución, si bien esto dependerá de si nieva y el frío permite la innivación artificial. La nueva campaña de esquí llega tras una inversión récord de 31 millones de euros entre las diferentes estaciones. La mayor parte, 24 millones, corresponde a Baqueira. Boí Taüll ha invertido 2,3 millones y Port del Comte, unos 600.000. Las estaciones agrupadas bajo la marca Tot Nòrdic, por su parte, sumaron alrededor de un millón de euros. Port Ainé y Espot Esquí no dieron cifras.

580 kilómetros esquiables

Las estaciones de esquí alpino y nórdico del Pirineo de Lleida suman un total de 580 kilómetros esquiables. El sector alcanzó la temporada pasada la cifra récord de 1,6 millones de forfaits vendidos, en un invierno de nieve excepcional.