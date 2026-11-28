Los Mossos d’Esquadra investigan a un profesor de la Escola d'Art Ondara de Tàrrega por supuesto acoso sexual a al menos dos alumnos a raíz de una denuncia interpuesta por el centro. Los presuntos hechos que se están indagando afectarían a dos estudiantes, uno de ellos de 17 años, aunque no descartan que haya más afectados en la misma escuela. La policía catalana citó a declarar al profesor hace menos de un mes. El docente no ha regresado a las aulas ya que presentó un parte médico de baja, según informaron fuentes conocedoras del caso.

Por su parte, la Escola d’Art Ondara activó los protocolos establecidos para este tipo de casos después de que uno de los alumnos explicara públicamente lo que le había ocurrido. Se habrían producido varios episodios y, además, el docente le habría hecho comentarios inapropiados sobre su vestimenta y su orientación sexual. Fuentes policiales confirmaron que el denunciado fue citado a declarar en calidad de investigado. Las diligencias están abiertas para aclarar las circunstancias de los hechos que, en principio, habrían sido tipificados como acoso sexual. Por su parte, fuentes consultadas de la Escola d’Art Ondara confirmaron que el profesor había presentado la baja médica y que el centro tiene establecido el protocolo marcado por Educación. El departamento afirmó que “Inspección de Educación está al corriente y está en contacto con la dirección del centro”. Otras fuentes consultadas añadieron que era “vox populi” lo sucedido en el centro días antes de que tramitaran la denuncia.

Cabe recordar que un profesor del instituto Torre Vicens de Lleida fue condenado a principios de año por un delito leve de vejaciones a una alumna tras besarla sin su consentimiento, como avanzó SEGRE. Alumnos se han manifestado para pedir su inhabilitación.

La normativa exige un certificado negativo de delitos sexuales para ejercer con menores, aunque este documento solo refleja condenas firmes.