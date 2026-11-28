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Ladrón cenicienta en Mollerussa. Así podría describirse al joven de 23 años que los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles por la mañana en la capital del Pla d’Urgell como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron a las 10.35 horas cuando una patrulla de la Policía Catalana, que estaba llevando a cabo labores de seguridad ciudadana, fue alertada de un incidente en una urbanización de chalets. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un individuo descalzo en el jardín de una casa de la calle Castellnou de Seana. Al parecer, el joven había saltado la valla perimetral.

Poco después, al inspeccionar las casas colindantes, en la calle Vilanova de Bellpuig, localizaron una zapatilla del hombre tirada en el suelo y distintos indicios de robo en el jardín de la vivienda. Ante ello, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada. El joven, que acumula varios antecedentes, pasó el jueves a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Lleida.