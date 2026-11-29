Una funcionaria de Correos entrega los votos por correo a una de las mesas del colegio electoral habilitado en el Centro Cívico de Balàfia de Lleida

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La participación en Catalunya es del 66,54% en estas elecciones del 29-N con datos de las 18 horas, casi 18 puntos más que en los comicios del 2023, cuando se registró un 48,72% a esta hora. Se trata de una cifra de participación récord a Catalunya con respecto a las elecciones generales y supera el 40,58% de los comicios de abril del 2019.

Por lo que refiere a España, el dato a las seis de la tarde se sitúa en un 68,16%, lo cual supone 15 puntos más de lo que hace tres años. Entonces, la participación fue del 53%.

Con respecto a Lleida la cifra a las 18 horas es del 61,78%, 16,68 puntos más que el 2023.

Ampliaremos información.