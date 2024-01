El túnel del Cadí cobra peaje a vecinos del Alt Urgell y Cerdanya que están exentos de pago

Un conductor acerca el móvil a una de las nuevas terminales en el peaje del túnel del Cadí. - C. SANS

El túnel del Cadí cobra peaje a vecinos del Alt Urgell, la Cerdanya y el Berguedà que están exentos de pago al residir o trabajar en estas tres comarcas. Esto sucede desde el pasado mes de noviembre, cuando la empresa concesionaria, Túnels de Barcelona i Cadí, instaló unas nuevas terminales en los puntos de cobro. Estas máquinas sólo reconocen la exención a quien se identifica con tarjeta de crédito, tal como se había hecho en los últimos años. En cambio, no la aplica a quienes lo hacen con su teléfono móvil. Esta situación ha provocado indignación entre los afectados, que han presentado ya las primeras quejas.

Más de 20.000 residentes y trabajadores del Alt Urgell, la Cerdanya y el Berguedà se benefician de esta exención de pago. Tanto ellos como el resto de conductores usaban hasta noviembre sus tarjetas de crédito para alzar la barrera en el peaje del Cadí. Los primeros lo hacían sólo como medio para identificarse, mientras que los segundos pagaban por atravesar el túnel. Las nuevas terminales incorporaron la tecnología contactless, que permite usar un teléfono móvil en lugar de una tarjeta como medio de pago. Sin embargo, el móvil no sirve para identificar a quienes no tienen la obligación de pagar.

Fuentes oficiales de Túnels de Barcelona i Cadí explicaron que la exención del peaje está asociada al número de la tarjeta de crédito de los residentes y trabajadores que se benefician de esta bonificación. Sin embargo, este número no se muestra al usar el teléfono móvil en la terminal. “Al utilizar el móvil se genera un número virtual que no es el mismo que el de la tarjeta de crédito que tiene asociada”, indicaron desde la concesionaria. Subrayaron que esto impide que la máquina identifique al conductor exento de pago y que, por este motivo, se le cobra peaje. “Al usar el móvil no tenemos forma de detectar la tarjeta de crédito del residente”, indicaron las mismas fuentes, que lo atribuyeron a “cuestiones de tecnología, de seguridad y de encriptación de la información”. Los afectados, por su parte, han hecho llegar sus quejas a la concesionaria, al consell comarcal de la Cerdanya y las han difundido a través de las redes sociales. En ellas denuncian falta de información en el cambio del sistema y reclaman la devolución de los trayectos cobrados.

La empresa cree que los consells “debían avisar” a los conductores

Fuentes de Túnels de Barcelona i del Cadí afirmaron que “la responsabilidad de alertar a los usuarios correspondía a los consells comarcals” del Alt Urgell, el Bergueda y la Cerdanya, y explicaron que “el pasado mes de octubre les enviamos una circular oficial” avisándoles sobre los cambios en el sistema de cobro de los peajes. “Nosotros, en cumplimiento de la ley de protección de datos, no tenemos los datos de contacto de los beneficiarios de la bonificación, solo sus tarjetas de crédito”, dijeron. Las mismas fuentes añadieron que han programado reuniones con representantes de los entes comarcales y el departamento de Territorio “para ver cómo abordamos las reclamaciones que han presentado los residentes y trabajadores” a quienes se les ha cobrado peajes desde noviembre. “Estudiaremos caso por caso, con la voluntad de dar una respuesta lo más satisfactoria posible”, concluyeron.