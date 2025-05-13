Los vecinos protagonizan un ‘spot’ publicitario

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Turisme de La Seu impulsa una nueva campaña publicitaria para promocionar la capital del Alt Urgell a nivel turístico. El spot publicitario, que estará listo este mismo verano, se difundirá a través de las redes sociales municipales y el ayuntamiento lo presentará públicamente a la ciudadanía.

El lema de la campaña será Som la Seu d’Urgell. La empresa encargada de realizarla es la firma local Josa Comunicació, que el fin de semana llevó a cabo un casting entre los vecinos del municipio dispuestos a colaborar para aparecer en lo que será el nuevo vídeo de presentación de la ciudad. La empresa buscaba “personas auténticas” para “vivir una aventura diferente” de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años y también adultos de entre 14 y 45 años. Desde Josa Comunicació explicaron que al casting se presentaron más de 30 personas y que el rodaje empezará el próximo día 23 y se alargará tres días, dos serán de rodaje exterior y el tercero, para la grabación de las voces en un estudio profesional. La empresa avanzó que todo el vídeo sucederá en hoteles y establecimientos del municipio y que aparecerán productores locales. “Será un vídeo creativo, artístico y gamberro lejos de la idea habitual de una familia típica que llega a la ciudad, alojada en un establecimiento, y empieza a visitarla”, añadieron. Priorizarán ejes como la arquitectura, la naturaleza, el deporte y la gastronomía.