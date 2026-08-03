La cuarta edición del Festimariu será del 11 al 13 de septiembre y contará con una treintena de propuestas

Concierto y baile popular, ayer en la jornada de clausura de la segunda edición del Festimariu. - TUCUTUN FOTOGRAFÍA

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La cuarta edición del Festival de las artes y la cultura Festimariu reúne casi 30 actividades. Lo organiza la Fundación Planes Cortsi se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Estamariu, al Alt Urgell. El certamen incluye música, literatura, naturaleza y gastronomía.

Las ubicaciones de cada actividad irán variando, el primer concierto tendrá lugar en la iglesia de Sant Vicenç con el dúo de jazz Celeste Alias y el guitarrista Santi Careta.

Entre las actividades está la exposición por las calles de la localidad de creaciones de unos treinta artistas pirenaicos. Por primera vez, se realizará un recital de poesía catalana y occitana. También habrá una salida ornitológica guiada por parte de Jordi Dalmau d'Aubèrria.