Les Borges Blanques compra 72 pisos del bloque okupado y dedicará parte a alquiler social

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“La idea es que el ayuntamiento adquiera la propiedad del edificio y acto seguido establecer los criterios de acceso a la vivienda”, explica el alcalde de Les Borges Blanques, Josep Ramon Farran, sobre la inminente compra por el consistorio de 72 de los 77 pisos del edificio parcialmente okupado de la avenida Santiago Rusiñol a la inmobiliarias Inmocaixa (50) y Coral Home (20) y a Caixabank (2). Los cinco restantes son propiedad de particulares.

El consistorio plantea una actuación pionera en materia de vivienda para “evitar que la situación se reproduzca en otro edificio de Les Borges o en otro lugar”, señala el alcalde. “Tenemos la oportunidad de poner en marcha un realojamiento lo más ordenado posible”, añade, y “sería una irresponsabilidad invertir dinero público y limitarse a trasladar el problema”.

La delegada del Govern, Solés Carabasa, i l’alcalde de les Borges, Josep Farran, en la reunió d’ahir. - PAU PASCUAL PRAT

El plan, para cuya ejecución el ayuntamiento pidió ayer apoyo a la Generalitat en una reunión celebrada en la delegación del Govern, contempla estudiar una por una la situación de las 72 familias no propietarias, un buen número de las cuales se aloja como okupa (fuentes de Inmocaixa declinaron concretar su número) o paga una renta a alguien que no es dueño, para ofrecer alquileres sociales a las que cumplan las condiciones y poner el resto en arriendo a precios de mercado.

La delegada del Govern en funciones, Solés Carabasa, anticipó el “apoyo en todo al ayuntamiento desde todos los departamentos”.“No hablamos de desahucios, sino de aplicar una política concertada a la gente que está en el edificio”, anotó el alcalde, que, no obstante, dio por hecho que no todas las familias seguirán en él. “El desahucio no es la medida principal, pero si hay que llegar se llegará”, añadió, ya que “habrá gente que se mantendrá en el edificio y otra que saldrá”.

En la “foto final” que maneja el consistorio habría “más o menos quince pisos de alquiler social”, varios para “mayores que en lugar de ir a residencias puedan vivir en comunidad”, algunos para jóvenes y “dos o tres para emergencias” de carácter habitacional, explicó el alcalde.

Los criterios de acceso “están por definir”, apuntó, aunque, según avanzó, dos de los ejes del baremo serían el nivel de renta y la antigüedad del empadronamiento en Les Borges.

El principal fleco consiste en compatibilizar la rehabilitación del edificio con su uso como vivienda.