La Fira de l'Oli de les Borges Blanques arranca con récord de expositores y optimismo de cara a la producción

El consejero|conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en uno de los expositores de la 29.ª Fira de l'Oli de les Borges Blanques.

La 29.ª Fira de l'Oli de les Borges Blanques ha arrancado este viernes con la participación récord de 51 productores, que celebran la vuelta a la normalidad con "buenas cifras" de producción después de tres años de cosechas nefastas, según el presidente de la DOP las Garrigues, Enric Dalmau, quien también ha hablado de una producción casi 6 millones de kilos. Por su parte, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha inaugurado la feria y se ha mostrado al lado del sector agrícola para hacer frente al reto de modernización de las explotaciones. Por primera vez, el certamen reúne las cinco DOP del aceite de Cataluña y se consolida como un punto de encuentro del sector, con un programa que combina rigor profesional y divulgación.

En la recta final de la campaña del aceite, las cooperativas y molinos de la DOP las Garrigues prevén duplicar la producción en comparación con la campaña del 2024, cuando se produjeron 3,5 millones. "La campaña ha ido muy bien y pasados años malos la gente está contenta", ha valorado el presidente de la DOP las Garrigues. Sin embargo, Dalmau ha explicado que los precios "están un poco justos" por los costes de producción. "Entre los adobos, los productos fitosanitarios y la gasolina, los costes de producción prácticamente se han doblado", ha apuntado.

Los expositores también han manifestado buenas sensaciones durante el primer día de feria. El presidente de la cooperativa de Juncosa, Albert Guiu, ha señalado que la de este año "es la segunda mejor campaña de la historia" y ha destacado la calidad "excelente" del producto. Precisamente, su aceite de cosecha temprana, pionero en la comarca, ha sido galardonado con más de 40 premios internacionales. En el marco del certamen también han ofrecido aceite ecológico.

La cooperativa Arbequina de Arbeca también ha estado presente en la 29.ª edición de la feria. Este equipamiento ha aplastado unos 2 millones de kilos de olivas. "Es importante participar en el certamen porque nos da a conocer fuera de la comarca", ha explicado Montse Fernández, resposable de administración de la cooperativa. En la misma línea se ha expresado Ramon Barrull, presidente de la cooperativa de la Granadella, quién ha destacado la apuesta del público de venir a feria para repetir la compra de productos "de calidad".

El conseller Dalmau inaugura la 29.ª edición de la feria

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha sido el encargado de inaugurar este viernes la 29.ª edición de la Fira de l'Oli d'Oliva Virgen Extra de les Borges Blanques. Dalmau ha destacado la capacidad de la feria para "poner en valor uno de los productos más importantes" del país, y ha afirmado que el aceite de oliva catalán "se ha convertido en una marca y en uno de los mejores aceites del mundo".

Preguntado por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, ha remarcado la necesidad del sector primario del país de "diversificar mercados" ante la política arancelaria que llevan a cabo países como los Estados Unidos de América y ha añadido que el Gobierno estará "al lado del campesinado defendiendo las cláusulas espejo" con los productos que vengan de estos países latinoamericanos.

En el marco de la inauguración, el alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, ha manifestado la voluntad del certamen de ser "la referencia del sector". Asimismo, ha destacado que la feria sitúa la capital de las Garrigues en el mapa, como un municipio con más de 150 años de historia en el mundo del aceite.

El certamen se alargará hasta el domingo

La Fira de l'Oli de les Borges Blanques reúne por primera vez las cinco denominaciones de origen protegidas (DOP) del aceite en Cataluña como lo son las de las Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià y Ampurdán. Todo, con una programación que se alargará hasta el domingo y que combina el rigor profesional, la divulgación, la cultura y la participación popular.

Precisamente, los ganadores de los Premios Nacionales de Cataluña 2025 tendrán un papel central en el programa y protagonizarán coloquios con pequeños y grandes productores, generando espacios de reflexión compartida sobre la calidad, la escala productiva y el futuro del sector oleícola catalán. Uno de los otros actos destacados es un diálogo entre las cinco DOP para abordar el presente y el futuro de sector.

En paralelo, el Oleoteca, equipamiento municipal nacido el año pasado, acogerá 11 horas de talleres de cata guiados, pensados para acercar la cultura del aceite a todos los públicos, desmentir mitos populares y descubrir la riqueza sensorial del OOVE.

Con respecto al Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra, este año ha recibido 61 muestras –ocho más que el año pasado– de 47 productores –10 más que en el 2025. El concurso ya tiene finalistas de las tres categorías Fructificado Verde Amargo, Fructificado Verde Dulce y Fructificado Maduro.

Por otra parte, la feria refuerza de manera destacada su dimensión gastronómica de la mano de chefs de primer nivel como Xavier Benet, Ada Parellada, Pep Moreno, Gonçal Ferreruela, Moha Quasch y los hermanos Torres, entre otros. Se harán demostraciones y degustaciones situando el aceite de oliva virgen extra como ingrediente principal de la cocina contemporánea.