Cierran las piscinas municipales de Juneda por la presencia de excrementos en el agua

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Hacia las siete de la tarde de este lunes se han cerrado las piscinas municipales de Juneda después de haber detectado excrementos en el agua.

Según un comunicado del Ayuntamiento por redes sociales, se han activado los protocolos sanitarios pertinentes y en las próximas horas se llevarán a cabo las tareas de limpieza necesarias. Les instalaciones permanecerán cerradas hasta mañana. El consistorio también ha hecho un llamamiento al civismo y a la responsabilidad para evitar situaciones como esta.