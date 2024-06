El bajo nivel de agua en el congosto de Mont-rebei impide la navegación lúdica

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Las empresas de turismo activo que operan en el congosto de Mont-rebei y alrededores no ven una remontada en la demanda de actividades acuáticas, pese a la lluvia de los últimos días y ofrecer rutas en otros sitios con más agua. La de este verano será la tercera temporada que no se podrá navegar por el congosto, a causa de la falta de agua. “Quien tiene demanda es Mont-rebei, la actividad allí se anima sola”, explica el responsable de la empresa Kayaking Mont-rebei, Xavi Bergua, que apunta que el nivel de agua en la zona debería alcanzar entre el 60 y el 65% para poder retomar la actividad. La sequía provoca que los turistas “no piensen en hacer este tipo de actividades”, añade Aitor Jurado, de Intrèpid Kayaks, que ha sufrido una caída de aproximadamente el 90% de la demanda que le ha obligado a recortar personal y recursos. “Si no podemos tener seis trabajadores, tendremos dos o uno”, expresa Bergua en la misma línea.

Los empresarios señalan que hay alternativas para navegar en kayak, como Finestres. “Es un espacio más amplio y tranquilo”, destaca Bergua. Sin embargo, Jurado afirma que “la referencia es Mont-rebei y se vende solo, pero la gente no llama para hacer kayak en Finestres porque no es conocido”.