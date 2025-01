Facturan recibos de hasta 11.000 euros por dos meses de luz en Àger

“Me llegó un recibo de la luz de 11.749 euros de una vivienda a la que solo voy los fines de semana, cuando la factura habitual oscila entre los 35 y los 45 euros cada dos meses”. Esta fue la incómoda sorpresa que se llevó Antònia Sabater, vecina de Àger, de la distribuidora Elèctrica del Montsec el pasado diciembre. No es la única: otros vecinos de esta localidad y de Les Avellanes i Santa Linya, la EMD de Fontllonga d’Ametlla o el pueblo de Alberola, en Os de Balaguer, también sufren los despropósitos de esta distribuidora como es el duplicado de facturas en un mismo mes o el cargo de recibos inflados, aunque “la mala gestión y el nefasto servicio” se arrastran desde hace años, dijo el teniente de alcalde de Àger y edil de Obras, Urbanismo y Energías, Jordi Cortasa. “Es muy caótico y hace meses que algunos clientes pagamos nuestros recibos directamente a Hacienda porque Elèctrica del Montsec acumula embargos”, explicó Xavier Gregori, vecino de Les Avellanes y Santa Linya. “Es un desfase de gestión y sufrimos las consecuencias porque las lecturas de los consumos las pasamos por teléfono o en el mejor de los casos pasa un señor y las hace manualmente”, explicó Cristina Masvidal, de Àger.

A todo ello se suma una falta de inversión en la red eléctrica y en el servicio, ya que son muchos los clientes que aún cuentan con contadores antiguos, prohibidos desde 2018, y la mayoría no funcionan. Tampoco pueden darlos de baja, aseguran. “Vivimos una situación tercermundista y de peligro porque toda la red ha quedado obsoleta, y es imposible contactar con alguien de la empresa, porque no nos contestan o nos dicen que no hay nadie trabajando”, aseguraron. Han tramitado reclamaciones, burofax, denuncias al Icaen y al Síndic de Greuges. El ayuntamiento de Àger se ha reunido con representantes de ministerio para la Transición Energética en Madrid, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), representantes del Govern y de Endesa, “aunque de momento no hay una solución”, dijo Cortasa. Los afectados, que no ven una salida, dicen vivir “una situación terminal que nos ahoga”, y exigen medidas ya. No descartan movilizaciones para que se les escuche. Este diario intentó sin éxito contactar con los representantes de la distribuidora, propiedad de Antonio Soler.

Exigen inhabilitar a la eléctrica tras múltiples multas y embargos