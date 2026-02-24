Denuncian una conocida marca de bebidas energéticas por hacer un vuelo ilegal con un globo aerostático en Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Cuerpo de Agentes Rurales ha denunciado una empresa de bebidas energéticas por organizar un rodaje publicitario sin autorización en el Espacio de Interés Natural (EIN) del Valle del Río Llobregós, en el término municipal de Oliola (Noguera). Los agentes sorprendieron in fraganti la operación, que incluía un globo aerostático y una avioneta que sobrevolaron por debajo de los 300 metros y aterrizaron en este espacio protegido sin contar con el permiso preceptivo del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

La empresa expedientada es Red Bull y fue sorprendida in fraganti por una patrulla cuando rodaba junto a una productora.

La denuncia se ha producido por la vulneración de la normativa ambiental vigente en un espacio de alto valor ecológico. Según ha informado el cuerpo en un comunicado, esta zona constituye un área clave de reposo e invernada para especies catalogadas en peligro de extinción, como el sisón (Tetrax tetrax) y el águila perdicera (Aquila fasciata), especialmente sensibles a cualquier tipo de perturbación durante los periodos críticos para su supervivencia.

Desde el Cuerpo de Agents Rurals, del Departamento de Interior y Seguridad Pública, han explicado que "se trata de especies especialmente sensibles a cualquier tipo de perturbación, especialmente durante los periodos de invernada y previos a la reproducción".

Los vuelos vinculados a actividades promocionales o deportivas pueden constituir infracciones graves por varios motivos. Entre ellos, el incumplimiento de las normas de gestión y uso de los espacios naturales protegidos, la perturbación —intencionada o accidental— de especies amenazadas, y la vulneración de las restricciones de vuelo en zonas incluidas en la Xarxa Natura 2000, la red europea de espacios protegidos.

Un Agente Rural observa el globo aerostático.Agents Rurals

El Cuerpo de Agents Rurals ha recordado que "todas las empresas, entidades y personas que desarrollan actividades en el medio natural están obligadas a respetar la legislación de protección de espacios y fauna amenazada", con el objetivo de preservar los valores ecológicos y garantizar la conservación de estos entornos naturales de gran relevancia ambiental.