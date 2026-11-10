Un detenido en la Festa Major de Balaguer por forzar un coche policial y llevar cocaína y un cuchillo de grandes dimensiones

El operativo de la Fiesta Mayor de Balaguer acaba con un detenido por forzar un coche policial y llevar cocaína y un cuchillo de grandes dimensiones

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La Guardia Urbana de Balaguer detuvo, en el marco del operativo de la Festa Major de la ciudad, a un hombre que presuntamente intentaba forzar la puerta de acceso a los pabellones y posteriormente abrir un vehículo policial, durante la madrugada del domingo al lunes de la Festa Major. Además, los agentes le intervinieron 23 gramos de cocaína y un cuchillo de grandes dimensiones.

El dispositivo especial de seguridad de la Festa Major se desplegó desde el jueves hasta el lunes. La policía local asumió los servicios de prevención, vigilancia, regulación y seguridad ciudadana de los actos programados, con especial atención al consumo y la tenencia de drogas y a la detección de armas blancas.

Detenido en la calle Urgell a las cuatro de la madrugada

Hacia las cuatro de la madrugada, agentes de paisano que hacían vigilancia preventiva para evitar robos y actos incívicos vieron, en la calle Urgell, una persona que presuntamente intentaba forzar con un utensilio la puerta de los pabellones. Acto seguido, se dirigió hacia un vehículo policial e intentó abrir la puerta.

Los agentes lo detuvieron y, en el cacheo, le encontraron un cuchillo de grandes dimensiones y una bolsa con aproximadamente 23 gramos de cocaína. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.

Diecisiete intervenciones por drogas durante la Festa Major

En el conjunto del dispositivo, la Guardia Urbana ha hecho aproximadamente diecisiete intervenciones relacionadas con drogas, sobre todo por pequeñas cantidades de cocaína y marihuana a personas que presuntamente consumían cerca de los pabellones.

El viernes, los agentes intervinieron una bolsa de grandes dimensiones con presunta cocaína, repartida en varios envoltorios, y dinero en efectivo. Estos indicios motivaron la detención de una persona por un presunto delito contra la salud pública.

Además, otra persona está investigada por el mismo delito después de que le localizaran unos 25 gramos de hachís, una báscula de precisión y material presuntamente destinado a fraccionar la sustancia para distribuirla.

Más presencia policial en las Firetes y en los pabellones

Una de las prioridades del dispositivo ha sido reforzar la presencia policial en las Firetes y en los pabellones, sobre todo en las franjas de más afluencia. Así, se intensificaron los recorridos preventivos en los momentos punta de entrada y salida, para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir incidentes, con atención especial en las zonas de ocio y a los horarios nocturnos.