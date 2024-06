Solidaridad animalista

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

El Pla d’Urgell cuenta finalmente con entidades dedicadas a la defensa y protección de los animales. En los últimos dos años, vecinos de municipios como Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Bellvís, Linyola o Sidamon han decidido tomar cartas en el asunto y luchar a favor del bienestar de las mascotas desamparadas. Estas organizaciones no solo brindan refugio y atención médica a los animales, sino que también promueven la adopción responsable y la educación comunitaria sobre el cuidado de los animales. Sin embargo, su labor afronta numerosos desafíos, desde la escasez de recursos hasta la necesidad de mayor apoyo institucional y comunitario.

A nivel institucional, Mollerussa fue el primero en crear un refugio en una zona próxima a la estación de ferrocarril. No llegó a durar dos años. Posteriormente, se habilitó un espacio próximo al camino de Arbeca que tampoco ha estado exento de polémicas, ya que algunos vecinos alertaron que la instalación no estaba en condiciones. Desde el verano pasado, el espacio lo gestiona la nueva entidad Adopta’m Mollerussa, que ya cuenta con una treintena de voluntarios y una cuarentena de socios que cuidan de los animales abandonados que frecuentemente aparecen por caminos o calles de la ciudad. O atropellados en la carretera. En este período, han conseguido tramitar una treintena de adopciones. Para asegurarse de que los nuevos propietarios serán responsables, llevan a cabo acciones previas como un cuestionario y piden que haya una primera toma de contacto con el animal en el refugio y conocer dónde vivirá. Los animales son entregados esterilizados, desparasitados, vacunados y chipados, tal y como explicó Gerard Cortada, presidente de Adopta’m Mollerussa. El apoyo que reciben por parte del consistorio no es el deseado, o pactado. Por este motivo, han organizado una manifestación mañana para reclamar “requisitos básicos”.En Linyola, desde hace dos años existe la asociación Vadal. “Empezó siendo un grupo de amigos que nos movilizamos a través de grupos de Whatsapp. Finalmente nos asociamos en enero”, explica una de las voluntarias, Olga Vilalta. Desde entonces, ya han gestionado una cincuentena de adopciones y llevado a cabo una cuarentena de esterilizaciones de gatos. Tienen censadas una veintena de colonias de gatos en el municipio. “No las podemos controlar porque no tenemos capacidad económica para hacerlo. Hemos recibido una subvención por parte del consistorio, como el resto de entidades locales, pero con esto no podemos esterilizar, medicar y alimentar a los animales” remarcó Vilalta. En este sentido, remarcó que si los vecinos esterilizaran los gatos domésticos que salen a la calle y el consistorio se hiciera cargo de las esterilizaciones de los callejeros, “pasaríamos, por ejemplo, de estar criando a 200 gatos a solo 50. Ahora los vecinos no paran de llamarnos alertándonos de que han encontrado camadas de gatos, pero nosotros no podemos hacernos cargo. No tenemos tanto dinero para tantas facturas, es un dinero que sale de nuestros bolsillos”. En el municipio de El Palau d’Anglesola, los Amics dels Peluts iniciaron la actividad a principios de 2020 y, en un año, decidieron constituirse como asociación. “Cada vez somos más las personas involucradas” explica una de las socias, Elena Huguet. Su labor es ayudar a que un propietario encuentre su mascota perdida o buscar una familia para aquella que ha sido abandonada. A pesar de todo, reconoce que hay temporadas en que “es imposible asumir” el número de animales que aparecen. También cuentan con alimentadores formados, con su correspondiente carnet, para las colonias de gatos. Los gastos también reciben atención gracias a la colaboración de socios y voluntarios. En este caso, aseguran que el consistorio les ha facilitado mucho su labor, ya sea orientándoles o asumiendo el coste de las esterilizaciones. En Sidamon, un grupo de vecinos también ha empezado a coordinarse con la misma finalidad animalista. Otra entidad nueva es la Associació Protectora dels Animals de Bellvís i Els Arcs. Ya ha colaborado en adopciones, entre ellas, la de un perro que encontró una familia en Alemania. Están en contacto con el ayuntamiento para poder colaborar. “Todos tenemos que trabajar en red para conseguir que esto funcione” remarcó la presidenta, Mar Salvia.

“Esperamos apoyo de quienes aprecian los animales”

Un refugio de animales con luz y agua y que el consistorio asuma las facturas de los veterinarios y también el alimento son reclamaciones que han llevado a Adopta’m Mollerussa a manifestarse mañana, 27, a las ocho de la tarde, en la plaza de l’Ajuntament de la capital del Pla d’Urgell. “Llevamos un año pidiéndolo, no protestaríamos si no fuera necesario. Pero queremos soluciones ya, si no, optaremos por gestionar de forma privada el refugio”, asegura Gerard Cortada: “Esperamos que las personas que aprecian los animales nos den apoyo, así como aquellos de otros municipios a los que hemos ayudado cuando nos han pedido ayuda”. Por su parte, el ayuntamiento de Mollerussa ha anunciado que hará un nuevo refugio en el parque de La Serra este mismo año.