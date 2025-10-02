Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha pedido esta mañana que la Dirección General de Administraciones Locales (DGAL) intervenga al ayuntamiento por la situación de bloqueo interno que sufren desde los últimos días. Todo llega después de que el Pleno municipal retirara del orden del día por segunda vez consecutiva el punto para aprobar un crédito de 2 millones de euros. La propuesta no prosperó porque el departamento de Intervención no emitió un informe favorable.

Solsona lo ha anunciado esta mañana, y ha asegurado que se encuentra en una "situación límite" y que después de 15 años como alcalde voz como esta situación lo afecta personalmente. También cree que el ayuntamiento no tiene ningún problema económico y que la medida tendría que poder salir adelante porque no hay un conflicto político entre el equipo de gobierno.

Esta solicitud se ha materializado mediante una carta dirigida al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y al secretario de Gobiernos Locales y Relación con Arán, Xavier Amor, donde se expone la situación crítica provocada por el órgano interventor titular con habilitación nacional, que ha provocado meses de parálisis administrativa y afectaciones directas a los servicios públicos municipales.

Entre las incidencias más graves destacan 115 expedientes que han superado el plazo legal de información, imposibilidad real de ejecutar acuerdos plenarios y un periodo medio de pago a proveedores que actualmente se sitúa en 120 días, muy por encima de los 60 que establece la normativa vigente. Paradójicamente, el consistorio presenta una ratio de endeudamiento del 33%, un índice que, según ha explicado Solsona, "nos tendría que permitir ir sobrados". La respuesta no se ha hecho esperar y el secretario de Gobiernos Locales ya ha contactado telefónicamente con el alcalde para expresar la voluntad de la Generalitat de "buscar una fórmula para ayudar a enderezar la situación".

En una comparecencia en solitario ante los medios, Solsona ha calificado este como "el peor día" de su trayectoria al frente del consistorio. El alcalde ha querido "proteger" tanto a los concejales como a los trabajadores municipales que "de buena fe intentan cada día que las cosas salgan" y ha reconocido que "pedir que intervenga la DGAL es duro". Según ha trascendido, la Dirección General de Administración Local está dispuesta a intervenir porque considera que si un alcalde experimentado de una capital de comarca solicita ayuda, la "situación es límite".