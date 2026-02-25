El Institut Mollerussa estrenará un ciclo formativo de Elaboración de Productos Alimenticios el próximo curso

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Institut Mollerussa incorporará el próximo septiembre un ciclo formativo de grado medio en Elaboración de Productos Alimenticios, una propuesta que responde a la demanda del tejido empresarial de la comarca. La formación, que se enmarca dentro de la oferta del FormaOcupa 2026, contará con 30 plazas disponibles el primer año y se alargará durante dos cursos académicos con un total de 2.000 horas lectivas, la mitad de las cuales se desarrollarán en empresas del territorio.

El nuevo ciclo ofrecerá formación teórica y práctica en materia de elaboración y envasado de productos alimenticios y de mantenimiento de equipos mecánicos y técnicos en aplicación de la normativa de higiene y seguridad alimentarias, así como de prevención de riesgos laborales.

Los contenidos pedagógicos de la nueva formación girarán en torno a las materias primas en la industria alimentaria, los tratamientos de conservación y procesamiento, la tecnología de procesos, la venta y comercialización de productos alimenticios y las operaciones y control de almacén, entre otros.

Les salidas profesionales principales del nuevo ciclo serán las de elaborador de productos alimenticios, operador de máquinas y equipos relacionado con este ámbito, supervisor y trabajador en líneas de envasado y embalaje, personal de ventas y almacenista.

El anuncio lo han hecho este miércoles la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca, en una presentación en la cual también han asistido el presidente de la agrupación empresarial del Pla d'Urgell Agrupamos, Joan Caba, acompañado de varios representantes de empresas de la comarca; el director de los Servicios territoriales de Educación y Formación Profesional, Ruben Mansilla, y el director del Instituto Mollerussa, Antoni Reig.

Núria Gil ha explicado que el pasado mes de noviembre Agrupamos formuló en la Delegación del Govern la petición de creación de un ciclo de FP sobre la elaboración de productos alimenticios ante la falta de profesionales detectada en este sector de actividad en Mollerussa y en el resto del Pla d'Urgell. Educación y Formación Profesional ha evaluado la situación en que se fundamentaba la propuesta y finalmente, flexibilizando la planificación de oferta de formación profesional que ya tenía cerrada, ha accedido a dar el visto bueno al nuevo ciclo a partir del próximo septiembre.

Por su parte, el secretario de Formación Profesional del Departamento de Educación y FP, Francesc Roca, ha querido poner en valor "la oferta alineada con las necesidades reales del territorio y del tejido productivo. Es un trabajo que hacemos a través de la planificación y la prospectiva en el Sistema FPCAT, hablando directamente con los sectores, recogiendo sus inquietudes y necesidades". Por eso, ha asegurado, el proceso colaborativo para la creación del nuevo ciclo en Mollerussa constituye "un ejemplo a aplicar en otros territorios y en sus sectores estratégicos".