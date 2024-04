«He pasado de 20.000 seguidores en Instagram a escribir mi primer libro»

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

¿Hábleme de su cambio com profesional del marketing a escribir libros?

Después de graduarme en 2019 tenía claro que quería ir a trabajar al extranjero, pero en 2020 la pandemia me paró y volví a casa. Tengo 28 años. La pandemia me rompió los esquemas, pero entonces cambié ese escenario catastrófico por una oportunidad. Primero empecé a hacer ilustraciones con el Ipad, era algo que me gustaba y abrí una cuenta en Instagram para compartir mis dibujos. La cuenta se llama dosmilvint.com. Primero eran ilustraciones y fotos que acompañaba con frases célebres y luego empece a escribir, que es en lo que me centro ahora.

¿Un cambio muy grande, no?

Sí. Nunca en la vida me lo había planteado y de repente surgió la idea de escribir lo que veo y siento. Lo subí a Instagram y empezó a rodar con buen feedback. Entonces me planteé escribir un libro de poesía.

¿La obra es un poemario?

Sí, se llama Culte al cor. Es autoeditado y diseñado por mí mismo salvo la parte gráfica, que está creada con inteligencia artificial. Es el primer libro que hago y le acompaño con un imán, un punto de libro y una tarjeta. Es un detalle porque es el primer libro que publico. Tenía la espinita del diseño gráfico y creo que se respira en el libro con un diseño muy visual. Para mí es muy importante la estética, por este motivo no he querido salir adelante con una editorial ya que te ponen ciertas limitaciones de presentación.Intento darle una estética de libro antiguo, pero no tiene nada que ver con otra religión que el amor propio. Será una trilogía, van otras dos detrás. La estética es muy personal.

Hábleme de su poesía.

Es libre, me inspiro en la poeta canadiense Rupi Kaur. Es una poesía breve, concisa y explícita. Hay poemas largos pero definen el libro, que es conciso y explícito.

¿Existe un orden, un hilo conductor en los poemas?

El libro tiene dos líneas: una es narrativa y la otra visual. No son poemas ordenados y no sigue el hilo de ninguna historia. Parto de una palabra, dos o tres y a partir de allí tiro del hilo. Escribo sin borrar, sin limitar, sin hacer de policía de mí mismo. Cuando acabo, trato de ordenar lo escrito y darle un sentido. El contenido. Es un degradado de positivo a negativo, y lo visual también va de colores vivos a negro.

Hay poemas de una sola frase.

El poema más corto tiene una sola palabra, el más largo, cuatro páginas. Me gusta ser breve, conciso, hace más fácil la lectura.

¿Había publicado algo antes?

No, no tenía ninguna trayectoria en el mundo de la escritura, aunque sí que leía mucho. Todo empezó con una red social llamada Tumblr (una plataforma de blogs de corto formato de textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio que acoge 152 millones de blogs). Allí se pueden encontrar relatos y escritos de forma muy explicita. Escribir sin decorar: pienso que esto es lo que diferencia a esta poesía de la más clásica, donde hay mucha decoración que despista del mensaje que quieres enviar. Me gusta que lo que escribo no distraiga de aquello que quiero contar.

¿Dónde vive?

En Guissona. Estaba trabajando en Oliana y lo dejé para poder acabar el libro.

¿Y ahora que?

Me especialicé en publicidad y marketing. Tengo experiencia en agencias de publicidad y comunicación. Me gustaría entrar en el mundo del libro dentro de la promoción, es decir, marketing para editoriales.