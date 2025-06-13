“La ciencia detrás del color rojo de los tomates”

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Laia Duran Codina y Aracely Ioana Ivanciuc, dos alumnas de 4º de ESO del Institut Guissona, consiguieron el tercer premio en la 14 edición del concurso estatal de química Reacciona, celebrado el pasado 15 de mayo en el Museu de les Ciències de València. Más de 200 proyectos de centros educativos de toda España participaron en el certamen, pero el del Institut de Guissona fue el único de Catalunya que quedó entre los diez finalistas. “No esperábamos llegar tan lejos”, reconoce Laia, pero sin duda el premio ha compensado las horas de trabajo que había detrás.

Su proyecto, titulado Espectrofotometria: La ciència darrere el color vermell dels tomàquets consistía en demostrar que “la luz blanca refleja radiaciones electromagnéticas” explica Aracely. De hecho, la espectrofotometría estudia cómo la materia interactúa con la luz, cómo la luz es absorbida por la materia. En su experimento extrajeron el licopeno del tomate y demostraron que es el responsable de que esta hortaliza sea de color rojo.

“El licopeno es un compuesto bioactivo, cada fruta y verdura contiene el suyo, y el licopeno es el del tomate”, expone Laia. Para llevar a cabo su experimento construyeron un espectrofotómetro con la impresora 3D. “En el instituto ya teníamos uno y esto nos permitió comparar los resultados”, afirma Aracely.

La idea de que participaran en este concurso fue de su profesora de Física y Química, Mariona Vendrell Pachecho, que imparte la asignatura de Tallers Experimentals en 4º de ESO. En el centro trabajan el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), que consiste en facilitar al alumnado diferentes actividades para atender a la diversidad. “Normalmente, está destinado a alumnos con dificultades, pero también enfocado a los que tienen interés o inquietudes más allá de la materia”, explica Mariona, que asegura que para ellas participar en este concurso ha sido muy motivador y enriquecedor.

Después de enviar un primer vídeo divulgativo sobre su proyecto pasaron a la semifinal y participaron en el congreso que se celebró en València, donde expusieron su experimento ante un tribunal, profesores y alumnos. “Lo habían trabajado mucho durante todo el curso, estoy muy orgullosa de ellas”, concluye Mariona.