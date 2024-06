El Baix Segre exige más vigilancia y médicos por el alud de temporeros

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Los alcaldes de Massalcoreig, Aitona, Alcarràs, Torres de Segre, La Granja d’Escarp, Soses y Seròs han hecho un frente común para denunciar las numerosas deficiencias con las que se encuentran durante la campaña de recogida de la fruta por el alud de temporeros en el Baix Segre, así como para reclamar, por este motivo, mejoras y más servicios a entidades supramunicipales en lo que respecta a la atención médica, seguridad en las calles, falta de vivienda y recogida de basuras, entre otros aspectos.

Aseguran que es imprescindible disponer de más servicios médicos para cubrir todas las visitas y necesidades de la población durante los meses de verano, ya que en algunos casos se duplica. También se requiere la presencia de más efectivos policiales que garanticen la seguridad en las calles y reclaman la apertura de una oficina de los Mossos en Aitona, ya que los ayuntamientos no pueden asumir estos gastos. Por otra parte, exigen ayudas y facilidades para reformar casas y habilitarlas como viviendas estacionales evitando la sobreocupación de pisos. Los municipios denuncian que debido al increemento de habitantes por la llegada de trabajadores al campo y a las centrales frutícolas también es preciso incrementar el servicio de recogida de basuras. Inciden en que es necesario incrementar la dotación presupuestada en el Pla de Cooperació de la Diputación destinado a sufragar los costes de gestión de la campaña agraria, y critican que hasta finales de este mes no se haya publicado por parte del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la convocatoria de subvenciones para la contratación de dinamizadores de refuerzo cuando la campaña de recogida de la cereza ya comenzó hace dos meses. Insisten en que es necesario solucionar la problemática con las personas en situación irregular que llegan a estos municipios y no pueden trabajar y hay que establecer unas medidas y protocolos para permitir la licencia temporal de trabajo. Esta no es la primera ves que los alcaldes protestan por la llegada de temporeros que duermen al raso mientras esperan, la mayoría de ellos con los papeles en regla, empezar a trabajar. El alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ya ha expresado su malestar, al que se sumaron otros alcaldes que ahora han decidio unir esfuerzos para exigir soluciones al Estado y a la Generalitat. La Diputación ratificó por unanimidad en el pleno de la semana pasada una moción de Junts-Impulsem para brindar apoyo y recursos a los municipios de Lleida que reciben miles de temporeros durante la campaña de la fruta y asistir a personas en situación irregular.