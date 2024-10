Otro robo de cable corta seis horas la línea de tren entre Lleida y Montblanc

Usuarios de la línea R13 ayer al mediodía en la estación de Juneda. - JORDI ECHEVARRIA Usuarios de la línea R13 ayer al mediodía en la estación de Juneda. - JORDI ECHEVARRIA Usuarios de la línea R13 ayer al mediodía en la estación de Juneda. - JORDI ECHEVARRIA Usuarios de la línea R13 ayer al mediodía en la estación de Juneda. - JORDI ECHEVARRIA Usuarios de la línea R13 ayer al mediodía en la estación de Juneda. - JORDI ECHEVARRIA Usuarios de la línea R13 ayer al mediodía en la estación de Juneda. - JORDI ECHEVARRIA

El enésimo robo de cable de la línea de tren de la costa por Les Borges Blanques (R14) obligó a parar la circulación de tres trenes durante la mañana. La incidencia afectó a más de sesenta personas y se habilitaron buses alternativos para llegar a destino. Una nueva incidencia que se suma a las graves deficiencias de la infraestructura en Lleida.

Un nuevo robo de cable de cobre en la línea de tren de la costa por Les Borges Blanques (R-14) obligó ayer a cortar la circulación durante más de seis horas entre Lleida y Montblanc. Renfe explicó que el suceso tuvo lugar entre las estaciones de Puigverd de Lleida y Juneda y que tres trenes se vieron afectados por esta incidencia (los que salían de Lleida a las 6.05 y a las 8.09 horas y el que tenía que llegar desde Barcelona a las 9.45 horas). Por ello, unos sesenta pasajeros tuvieron que viajar en autocar entre la capital del Segrià y Montblanc con el transporte alternativo que se habilitó cuando se detectó la incidencia alrededor de las cuatro la madrugada. Mientras, unos 40 pasajeros llegaron en autocar a la estación de tren de Lleida después de hacer trasbordo en Montblanc por el corte a la circulación de ferrocarriles. Desde Adif apuntaron que el robo de cable de cobre del sistema de electrificación, que se detectó de madrugada, dejó la línea sin suministro eléctrico. Según el administrador, sus operarios trabajaron desde el primer momento para resolver la incidencia, porque “la prioridad era reparar la infraestructura” para normalizar la circulación de los convoyes. El servicio quedó restablecido poco después de las 10.23 horas de la mañana, por lo que el tren que salía de Lleida a las 12.06 horas pudo circular con normalidad.

Los pasajeros más afectados son los que hacen trayectos largos, como el de Lleida a Tarragona o Barcelona, que puede durar hasta tres horas. La mayoría de pasajeros que utilizan el regional para cubrir distancias menores como la de Lleida Les Borges Blanques o Vinaixa, están satisfechos con el servicio y aseguran que aunque preferirían tener una oferta de horarios más amplia y trenes modernizados, el servicio de tren es “eficiente”, aunque cogerlo es un “acto de fe porque nunca sabes a la hora que pasará, especialmente, en sentido Lleida”, explicó Jade, una vecina de Vinaixa que ayer desconocía de la avería en la infraestructura y “me he tenido que buscar la vida para llegar a Lleida”, dijo. Añadió que para los usuarios que escogen el tren para ir a trabajar es un problema, “especialmente a primera hora”. Otro vecino de Juneda explica que ha apostado por el tren, es una infraestructura de futuro, pero poca gente la utiliza, porque la línea regular de bus ofrece servicios cada hora. “Llega un momento en que no hay confianza en el servicio por las averías, retrasos u obras. El futuro pasa por trenes más dinámicos, pequeños que hagan un auténtico servicio de cercanías y de proximidad”, explicó el alcalde de Juneda, Antoni Villas. El de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, apuntó que pese a que existe demanda, entre 15 y 20 usuarios diarios, “nunca puedes confiar en que salga el tren en el horario establecido y los usuarios se acaban adaptandose al bus”, dijo. Añadió que el servicio de tren es “básico” para un municipio como Vinaixa, L’Albi, El Vilosell, Cervià o La Pobla de Cervoles. “Son muchos los que lo escogen para ir al mercado de Montblanc, al médico a Lleida o Les Borges”. También vecinos de Lleida que trabajan en Vinaixa optan por el tren para trasladarse cada día, aunque “hay días que llegan tarde”, dijo.

Trenes regionales, pocos y con demasiadas averías

Coger el tren regional entre Lleida y Barcelona no es la opción ideal para la mayoría de pasajeros, a tenor de las opiniones de varios que ayer se encontraron en la estación Lleida Pirineus. Más allá de los retrasos puntuales que afectan a los trenes de las líneas de cercanías de Lleida (la actual R 12 y futura RL4 que va por Manresa y las R13 y la R14 que pasan por la costa), los usuarios lamentan especialmente la poca frecuencia de convoyes, pese a que la línea de Manresa ha ganado más circulaciones en los últimos meses. No obstante, lamentaron que en esta línea será necesario hacer trasbordo en la capital del Bages para seguir hasta Barcelona cuando entre en servicio a finales de este año, tras aplazarla el pasado verano. La RL pasará de tres a cinco frecuencias diarias por sentido entre Lleida y Manresa los días laborales, lo que supondrá un incremento de 20 semanales. No sucede lo mismo en la línea de la costa, que solo cuenta con cinco frecuencias diarias tanto para ir a Lleida o viajar a Barcelona o Tarragona. A esta última hay que sumarle el trasbordo en Picamoixons por obras hasta marzo.